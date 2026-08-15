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Instagram商標換新字體 用戶反應兩極化「容易看錯」

編譯吳孟真／綜合報導
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Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）13日在平台發文的截圖...
Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）13日在平台發文的截圖畫面。(來源：https://www.instagram.com/p/Db-x8_oRDAN/)

Meta周四（13日）推出新版Instagram（IG）文字商標，更新已沿用十年的純文字標誌，稱新版設計更簡潔且更具現代感，但在用戶間引發兩極化的反應。

Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）13日發文表示，「Instagram應用程式（App）的文字商標已經十年沒有變過，是時候換新了」，「新版更簡潔、更具現代感，同時保留原版元素，以及IG貫的簡約與精緻設計」。Instagram的圖案標誌，則沒有更動。

文字商標（wordmark）是以文字拼出的品牌名稱設計，標誌（logo）則泛指代表品牌的圖像設計或符號。

根據Meta新聞稿，團隊發想了數百種設計，最後選擇沿用手寫字體。Instagram產品設計總監普羅布斯特（Jasmine Probst）表示，「手寫字體能反映個人特色，因此我們認為很合適」。

公告發布後一小時內，就有逾2,000名用戶留言。部分用戶相當喜歡新版設計，其中一名在莫塞里的貼文下方留言表示，「（新設計）現代又簡潔，也很有趣」，另一名說，「這個商標還真花俏」。

但也有批評者質疑新版設計的易讀性與無障礙性。有人認為「Instagram」商標中的「s」和「r」有點難辨識，經過特殊設計的「r」，很容易被誤認為「z」或「u」等其他字母，「s」看起來也有點像「a」。另一名用戶則質疑，「這真的能通過無障礙檢測嗎？」

還有人打趣說，「Instaguam！很高興看到這個美國屬地（關島，Guam）終於獲得應有的關注」。也有用戶留言嘲諷說，「這唸起來像幼兒的發音」。

還有一些留言者抱怨，Instagram在更新商標的同時，卻沒有處理更迫切的問題，例如提出過濾AI生成內容的方法，或清除機器人帳號。

精華 FAQ

  • 這次更新的是Instagram的純文字商標，也就是以字體拼出的品牌名稱；原本的圖案標誌並沒有更動，仍維持原樣。

  • 官方表示新版設計更簡潔、更具現代感，且保留原版元素與品牌的簡約精緻風格；設計團隊也稱，最後選擇手寫字體，是因為它能反映個人特色。

  • 部分用戶認為新版字體太難辨識，特別是「s」和「r」容易看錯，甚至質疑是否符合無障礙標準；也有人批評公司沒先處理AI內容過濾與機器人帳號等更迫切問題。

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