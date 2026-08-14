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美AI巨頭祭價格戰 OpenAI最優惠模型砍價80% 力阻客戶轉投中國AI

編譯葉亭均／即時報導
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Anthropic與OpenAI等美國AI業者被迫進入價格戰，降價阻止客戶流向中...
Anthropic與OpenAI等美國AI業者被迫進入價格戰，降價阻止客戶流向中國AI競爭同業。(路透)

OpenAIAnthropic等美國頂尖AI業者已被迫進入價格戰，推出較為便宜的AI模型，努力留住那些想節省成本、正轉向中國競爭同業低價同類產品的客戶。

英國金融時報報導，OpenAI最近表示，將把旗下「速度最快、價格最實惠的模型」GPT-5.6 Luna價格下調80%；Anthropic則推出Claude Opus 5，號稱是以旗下最強大模型Fable 5的「半價」，提供較先進的AI功能。

根據Silicon Data的詞元（Token）價格指數，這些措施已幫助客戶使用美國頂尖AI業者模型時，支付的價格減少約四分之一。Token是語言模型處理的資料單位，許多客戶的帳單就是依據符元數量計算，客戶通常須為輸入Token（輸入的資料量）付費，也必須為輸出Token（輸出的資料量）付費。

Anthropic和OpenAI不願置評。

實際上，企業AI使用者也正面臨成本壓力，因為Anthropic和OpenAI將部分企業客戶從固定訂閱方案轉向按使用量計費。在這種計費方式下，企業必須根據所消耗的運算資源付費。

一些企業在帳單金額暴增後，開始限制AI用量，或測試更便宜的替代方案。例如DoorDash、Airbnb等公司表示，它們已開始使用中國開發的模型，以努力控制帳單支出。

這項轉變恰逢月之暗面、DeepSeek等中國AI業者推出一系列新模型，這些模型已縮小與美國之間的效能差距，也讓美國科技業擔心，即使美國開發商持續投入大量資金以維持技術優勢，它們仍可能失去客戶。

美國AI業者最新一輪的降價措施適用於中階產品，讓這些產品更具備與中國AI模型競爭的能力。例如，OpenAI將GPT-5.6 Luna的價格從每百萬個輸入Token從1美元降至0.20美元，並將每百萬個輸出Token的價格從6美元降至1.20美元。

Anthropic則以每百萬個輸入Token的5美元、每百萬個輸出Token 25美元的價格推出Opus 5，相當於Fable 5 模型價格的一半。該公司本周取消原定在9月調高Sonnet 5價格的計畫。

然而，模型所公布的Token價格，並不能直接用來比較不同的AI模型。能力更強大的模型有時能夠使用更少的Token，或以更少次的嘗試完成一項任務。這意味著，一個從Token標價來看似乎更昂貴的模型，最終完成一項任務時，實際成本可能反而更低。

精華 FAQ

  • 主要是為了留住重視成本的企業客戶，因為部分客戶已開始轉向中國AI模型或限制用量。OpenAI與Anthropic透過降價，試圖維持市場吸引力與使用黏著度。

  • OpenAI把GPT-5.6 Luna的輸入Token價格從1美元降到0.20美元、輸出從6美元降到1.20美元；Anthropic則以Fable 5一半價格推出Claude Opus 5，並取消Sonnet 5原定漲價。

  • 因為改為按使用量計費後，帳單更容易因大量Token消耗而暴增，企業為控制支出，開始限制AI用量或測試更便宜替代品，例如DoorDash與Airbnb都已採用中國開發的模型。

OpenAI Anthropic

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