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美國PPI增速放緩 Fed升息壓力減輕

編譯任中原／綜合報導
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最新數據顯示，在能源價格回落下，7月生產者物價指數（PPI）升幅低於預估，使聯準會（Fed）9月升息急迫性進一步減緩。美股三大指數續揚，公債殖利率下降。

美國勞工部勞動統計局13日公布，7月整體PPI與6月持平，低於預估的0.2%升幅；但比6月時的減幅0.1%略高（原先公布的數字是0.3%減幅）。若與去年同期相比則上升4.7%，低於預估的4.9%及6月時的5.5%升幅。

其中能源價格較前月下降3.1%，連續第二個月下滑，食品價格降幅則寫今年初以來最大。

扣除食品及能源後的核心PPI比6月上升0.2%，符合預估，但低於6月時的0.4%升幅（原先為0.2%）；比去年同期上升4.2%，比預估的4.1%略高，但低於6月時的4.7%升幅。

不含食品、能源及貿易的PPI比6月上升0.4%，高於預估的0.3%及6月時的0.1%升幅；比去年同期上升4.7%，略高於預估的4.6%，但低於6月時的5%升幅。

數個組成PPI的項目，也頗受Fed關注，因為這些項目有納入計算Fed青睞的PCE平減指數。其中，投資組合管理費漲幅為一年多來最大，醫院門診服務也大漲。

這份報告也顯示，7月運輸與倉儲成本下降了1.8%，寫下2023年4月以來最大跌幅，進一步證實高昂能源成本帶來的影響正在消退。

與此同時，另一個領域卻帶來持續的物價壓力：資料中心。電子零組件較去年同期上漲28%；電腦及電腦設備的價格則較去年同期上漲9.8%，漲幅創下歷史新高。

另外最新一周（8月8日止）首次申領失業救濟金人數為20.9萬人，高於預估的20.2萬人及前一周的20萬人，4周移動平均為19.9萬人；連續申領失業給付（8月1日止）人數為177.7萬人，低於預估的179.4萬人及之前一周的179.9萬人。

經濟學者指出，PPI數據顯示通膨已經從之前的持續上升轉為走穩，加上7月就業驟減，因此Fed須綜合考量通膨與就業之間的風險平衡，無須急於在短期內升息。決策官員在9月中會議之前，將繼續觀察8月就業及通膨數據。

對政策利率最為敏感的2年期公債殖利率下降4個基點，報4.16%；10年期殖利率下降4個基點，報4.66%。

精華 FAQ

  • 7月整體PPI月增持平、年增4.7%，都低於市場預估，顯示生產端通膨壓力放緩。能源與食品價格下滑，讓Fed在9月會議前更有空間觀察數據，而非急於升息。

  • 能源價格月減3.1%，運輸與倉儲成本也大跌，顯示高能源成本影響消退；但投資組合管理費、醫院門診服務，以及資料中心相關電子零組件與電腦設備價格仍偏強。

  • 美股三大指數續揚，反映市場解讀通膨壓力減輕；同時2年期與10年期美債殖利率各下滑4個基點，顯示投資人認為Fed短期升息壓力進一步降低。

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