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彭博：美債殖利率5%只是地板 還會攀高

編譯簡國帆／綜合報導
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在美國7月預算赤字飆至歷來同期新高之際，美國12日標售420億美元的10年期公債，得標利率" rel="172550">殖利率衝上2007年來最高，暗示美國長債殖利率將居高不下。彭博資訊分析師認為，5%可能是明年美國10年期公債殖利率的「地板」，而非「天花板」。

彭博資訊報導，美國財政部12日標售的10年期公債，殖利率為4.683%，是2007年來最高，預示13日標售的30年期公債，殖利率預料將為25年來最高。

AmeriVet證券公司美國利率交易和策略主管法蘭涅羅（Gregory Faranello）表示，在預算赤字龐大、成長維持穩健、戰爭、以及通膨率高於聯準會（Fed）目標的情況下，長債殖利率難以回落。

彭博資訊分析師認為，美國成長強勁、財政支出龐大與人工智慧（AI）投資榮景，都顯示美債殖利率還會攀高，5%可能是明年10年期美債殖利率的「地板」，而非「天花板」。

美國財政部12日公布，7月預算赤字比去年同期激增48%至4320億美元，為歷來同期新高，也是2021年3月來最大的單月赤字，部分原因是8月初剛好是周末，許多原定8月支付的福利款項提前到7月發放，在經過這些日程調整後，7月赤字則年增18%到3330億美元。

精華 FAQ

  • 美國財政部標售10年期公債的得標殖利率升至4.683%，創2007年以來最高，顯示市場對長天期美債要求更高報酬，殖利率短期內不易明顯回落。

  • 彭博分析指出，美國成長仍強、財政支出龐大，加上AI投資熱潮與通膨高於Fed目標，這些因素都會支撐長債殖利率，使5%更像底部而非上限。

  • 美國7月赤字年增48%至4320億美元，部分原因是8月初遇到周末，原本8月要支付的福利款提前在7月發放；若排除日程調整，赤字仍年增18%至3330億美元。

殖利率 利率 財政部

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