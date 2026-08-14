AI晶片新創Cerebras上季硬體營收走弱 CoreWeave：去Nvidia化很難

Cerebras硬體營收竟衰減。(路透)

力圖挑戰Nvidia（輝達 ，又名英偉達）的AI晶片新創公司Cerebras Systems第2季營收強勁，並調高全年財測，但硬體營收下滑23%，成長主要仰賴雲端事業，投資人擔心晶片設備銷售進展緩慢，拖累股價13日重挫11.85%。

Cerebras第2季依一般公認會計原則計算的營收成長74%至1.80億美元，但硬體營收較去年同期衰減23%至5410萬美元；提供AI算力的雲端事業營收則大增近三倍達1.26億美元。

執行長費爾德曼（Andrew Feldman）表示，硬體訂單交貨及認列營收的時間起伏較大，部分客戶甚至尚無足夠的資料中心空間安裝設備。

相較之下，超微和英特爾上季營收分別成長50%和25%，也凸顯Cerebras仍處於拓展客戶和推廣技術的初期。

Cerebras預估第3季營收約2.15億美元，高於市場預估的2.13億美元，毛利率可望達38%至40%。

全年營收預測也從8.55億至8.65億美元，調高至8.8億至8.9億美元，並計畫2027年把營收增至逾三倍。

另外，CoreWeave向投資人示警，若要擺脫目前全面採用Nvidia AI晶片的做法，可能需要投入不少時間和資金。

該公司12日提交主管機關的文件指出，如果客戶需求出現變化，可能必須投入「時間、資金和資源」，採購Nvidia圖形處理器（GPU）以外的產品，最終也可能影響向客戶提供所需產品的能力。

CoreWeave是AI運算服務供應商，也是所謂的新雲端服務業者。全球最大AI晶片製造商Nvidia是CoreWeave關係密切的合作夥伴，並持有這家公司10%股份。目前CoreWeave客戶使用的GPU全由Nvidia供應。

許多AI算力主要客戶正自行開發晶片，希望降低對NvidiaAI晶片的依賴。CoreWeave最大客戶之一OpenAI，已推出和博通（Broadcom）共同開發的首款AI加速器。不過，Nvidia目前仍穩居市場龍頭，地位無人能及。

CoreWeave新增的說明文件顯示，該公司內部已開始推演Nvidia晶片不再主導AI運算市場的情境。相關內容列在季度財報申報文件的「風險因素」一節，企業通常會在這部分列出可能影響營運的假設情境。除了文件中的說明外，CoreWeave不願進一步置評。

CoreWeave11日提出的營收展望優於市場預期，並表示截至第2季底，已簽約、尚待履行的訂單總額達1040億美元。12日紐約股市收盤，CoreWeave股價大漲19%至107.73美元，13日小回1.34%。