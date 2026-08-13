加薪2280萬美元 史坦普500企業CEO效法馬斯克巨 去年薪酬增21%

馬斯克薪酬方案成為企業董事會參考標竿，即使排除他在特斯拉的薪酬，史坦普500企業執行長去年平均薪酬仍大增21%。(路透)

美國勞工暨產業工會聯盟（AFL-CIO）周四公布，排除馬斯克 （Elon Musk）的特斯拉（Tesla）薪酬後，去年史坦普500 企業執行長的平均薪酬仍年增21%，達到2280萬美元，創1990年代開始追蹤以來新高。相較之下，2025年5月美國全體勞工平均年薪為6萬9770美元，年增3%。

AFL-CIO表示，愈來愈多企業董事會參考馬斯克的案例，設計巨額薪酬方案。特斯拉股東去年11月通過一項限制性股票計畫；若馬斯克達成所有目標，整套薪酬最高可達1兆美元。AFL-CIO依特斯拉對限制性股票計畫1580億美元的估值計算，納入後史坦普500執行長去年平均薪酬達3.401億美元。

執行長與員工的薪酬愈來愈大。排除馬斯克薪酬後，史坦普500執行長與員工的平均薪酬比，由2024年的285:1升至312:1；納入後則達5387:1。

AFL-CIO秘書長Fred Redmond說，馬斯克的薪酬「改變了其他執行長薪酬方案的討論格局，董事會如今把它當成參考標竿」。他還進一步表示，AI興起與共和黨掌控的國家勞資關係委員會（National Labor Relations Board）都壓抑員工薪資，工會會員對日益擴大的不平等現況「極為憤慨」。

Semler Brossy數據顯示，截至6月底，史坦普500企業薪酬表決平均支持率為90.6%，高於2025年全年的89.4%。但年度薪酬計畫外的特殊一次性獎勵較具爭議。

高盛集團去年支付執行長蘇德巍（David Solomon）1.189億美元的總薪酬，其中包括一筆巨額留任獎勵；諮詢性表決中，71%的投票股份支持這筆薪酬，低於平均水準。

不動產信託Welltower則授予執行長米特拉（Shankh Mitra）一項價值8.21億美元的薪酬方案，涵蓋未來10年大部分薪酬，僅19%的投票股份支持。Welltower表示，米特拉必須達成所有績效目標，才能取得全額薪酬。