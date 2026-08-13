耐用九年 輝達2020年出的A100表現仍強 黃仁勳：有助AI融資

輝達執行長黃仁勳。 （路透）

輝達 （Nvidia）2020年推出的A100繪圖處理器（GPU）至今表現仍然強勁，耐用到2029年。美國財經媒體商業內幕報導，這對AI熱潮非常重要，是融資一大利多，因為它說明了AI晶片折舊沒有那麼快，持續創造營收的年限，比有些人擔心的長很多。

輝達執行長黃仁勳 在他的X帳號下分享這篇報導，並發文寫道：「強大的A100 GPU機群從2020年一路到2029年，都具備執行任務的能力。」黃仁勳還說，輝達的運算能力不只在晶片。CUDA 讓開發者與輝達工程師擁有共同的平台，能夠持續在Ampere、Hopper與Blackwell的使用壽命期間進行升級。

他強調，CUDA讓輝達的運算能力具備多用途，而多用途又帶來易於替換的特性，易於替換再帶動使用率並延長耐用年限。輝達的運算能力因而能成為一項具有生產力的資產：可出租、耐久且可取得融資。

A100 GPU這個話題，起於本周二（11日）AI雲端公司CoreWeave財務長阿格拉瓦（Nitin Agrawal）對分析師說，CoreWeave最近簽署了一份合約，將出租輝達A100 GPU執行AI運算，直到2029年。而A100是輝達早在2020年就推出的AI晶片。

AI硬體的經濟價值究竟會以多快的速度減損？在投資人之間一直有著激烈爭論 。批評者與放空者認為，輝達快速的技術進步可能讓舊款晶片在兩、三年內就失去價值。一旦真是如此，那些砸下數十億美元投資AI基礎設施的公司，可能必須更快減計這些巨額投資，進而傷害獲利。

阿格拉瓦提到的這筆A100算力出租交易，顯示晶片耐用長達九年。他還表示，CoreWeave的舊一代輝達晶片算力「基本上已經全部賣光」。

商業內幕指出，租賃市場的數據也支持CoreWeave的說法。追蹤GPU價格的Silicon Data說，在2026年強勁反彈之後，A100的租賃價格一直維持得很好。Silicon Data在X發文提到，公司繼續在學習GPU的經濟壽命問題，「目前的情況顯然不像某些人輕率假設的那樣，只有兩至三年」。

隨著華爾街大筆資金湧入AI基礎設施，GPU的有效使用壽命變得更加重要。輝達本周稍早邀集六家大型金融公司建立合作夥伴關係，目標是隨著時間推移，要動員超過5,000億美元資金。這些投資，部分取決於AI硬體能否在多年時間裡維持價值。A100能吸引客戶用到2029年，是令人鼓舞的消息。