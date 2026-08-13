員工支持率99% 黃仁勳獲美求職網站評選2026最佳CEO 最佳職場第三名

輝達執行長黃仁勳以99%員工支持率，獲美求職網站Glassdoor評比為2026年最佳執行長。 （路透）

輝達 執行長黃仁勳 被美國求職資訊網站Glassdoor評選為2026年最佳執行長，且員工對他的支持率高達99%。

Glassdoor 12日公布其「2026年最佳執行長50強」榜單，黃仁勳以99%員工支持率位居榜首。

據輝達員工在Glassdoor上的匿名留言，他們將黃仁勳描述為「一名充滿活力和真誠的領導者」、「一名有遠見的真正領袖」以及「一名搖滾巨星」。

在資訊科技（IT）業，共有九名執行長入榜。除了黃仁勳外，還包括企業軟體公司ServiceNow執行長Bill McDermott（第13名）、媒體與數據公司彭博執行長Vlad Kliatchko（第35名），以及蘋果執行長庫克（第37名）等。

亞軍和季軍則分別是連鎖洗車公司Quick Quack Car Wash執行長Jason Johnson和醫療設備公司Stryker執行長Kevin A. Lobo，它們分別得到93%的員工支持率。

這份排名是Glassdoor根據從去年5月至今年5月收到的經過驗證員工評分所計算出的結果；每家公司員工人數至少上千人，收到的評分至少要75份。

據Glassdoor數據，今年美國員工對領導高層的整體評價跌破3.5分（滿分為5分），達到自2017年來最低。

Glassdoor總裁Owen Humphries表示，「這次選出的50位執行長顯示出，即使在勞動市場充滿挑戰之際，果斷和值得信賴的領導力仍是有可能的」。

輝達也在Glassdoor的「最佳職場」排行中排名第三名。Google則排第11名、美光第59名，蘋果第77名。