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Anthropic上市估值可望超車SpaceX紀錄 2兆美元怎算的？

編譯季晶晶／即時報導
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Anthropic預計今年10月掛牌上市，估值上看2兆美元，有望超越SpaceX...
Anthropic預計今年10月掛牌上市，估值上看2兆美元，有望超越SpaceX創下史上最高IPO估值紀錄。（路透）

金融時報報導，AI新創公司Anthropic最快今年10月上市，估值可能達到驚人的逾2兆美元，比SpaceX上市時的1.77兆美元更高，可望創下史上最高IPO估值紀錄。

該公司出資人認為，AI需求激增，足以支撐Anthropic的高估值預期。這家Claude開發商到2026年底的年化營收估計可達1000億至1200億美元，較今年初成長逾10倍。一名出資人表示，若營收年增800%，交易價格即使以營收的30倍計算，估值也可達3兆美元。

今年，創投、主權財富基金及其他機構投資人已向這家公司投入近1,000億美元。Anthropic的估值於5月首次超越OpenAI，計入新投資後達9,650億美元。

不過，美國商務部限制其主力模型、與國防部的訴訟、 中國低價模型競爭，以及企業縮減人工智慧支出，仍可能拖累成長。

支付集團Ramp的數據顯示，Anthropic上月在美國企業市場的占有率上升。但Ramp的分析師發現，企業正觸及「AI支出土日人山上限」，轉向價格較低的替代方案。

SpaceX Anthropic

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