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SpaceX推Grok 4.6擴張AI版圖 馬斯克估AI營收9月超其他事業

編譯劉忠勇／即時報導
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馬斯克預估，SpaceX的AI營收最快9月超越其他事業。（路透）
馬斯克預估，SpaceX的AI營收最快9月超越其他事業。（路透）

SpaceX加快擴張AI事業，周三推出新模型Grok 4.6，執行長馬斯克更預估，AI營收最快9月超越其他事業。他還計劃在2027年底前把AI算力提高至目前十倍，激勵SpaceX股價周三大漲9.7%。

SpaceX表示，Grok 4.6著重支援可長時間工作的AI代理工具及複雜任務，距離Grok 4.5問世不到一個月。AI模型評測機構Artificial Analysis指出，Grok 4.6在「智慧指數」的得分比前代高五分，表現和OpenAI的GPT-5.6 Sol相當，僅次於Anthropic的Claude Opus 5和Fable 5，價格則可能低於競爭對手。

SpaceX周二也開始測試Grok Bot。這項工具可成為使用者的「AI隊友」，在只需少量監督的情況下自行完成工作。

馬斯克在全體員工大會上表示，未來五年AI產生的網路流量，將是真人使用網路所產生流量的1,000倍，SpaceX必須在AI競賽中勝出。他希望2027年底前建置10GW的AI算力，若能實現，可能相當於全美AI算力的15%至20%。

SpaceX的AI營收，預料主要來自向Alphabet和Anthropic等公司提供算力。該公司6月已同意斥資600億美元收購AI程式開發新創公司Cursor，交易預計本季完成。

摩根士丹利分析師Adam Jonas表示，SpaceX若要讓市場不只視為新雲端服務業者，就必須證明能推出足以和最先進AI模型競爭的產品。他預期，Cursor和SpaceXAI團隊未來將共同開發更多不限於產生程式碼的產品。

Starlink目前仍是SpaceX主要營收來源，占公司總營收近七成，第2季衛星事業營收達42.9億美元。AI算力和新一代星艦硬體事業則仍出現營業損失，上季資本支出達158億美元。

馬斯克還表示，Starlink已有2,200萬名行動通訊用戶，可能包括SpaceX和電信業者合作提供衛星直連手機服務的使用者。SpaceX也預告，Grok 4.7將在Grok 4.6問世數周後推出，整體表現可望進一步提升。

精華 FAQ

  • Grok 4.6主要強調支援可長時間運作的AI代理工具，以及處理更複雜的任務。公司也同步測試Grok Bot，讓它能在少量監督下成為使用者的AI隊友，協助自動完成工作。

  • 馬斯克預估AI營收最快在9月就會超過其他事業，並希望在2027年底前把AI算力提升到10GW，約相當於全美AI算力的15%至20%，顯示他要把AI列為核心成長引擎。

  • SpaceX目前仍以Starlink為最大營收來源，占總營收近7成，第2季衛星事業營收達42.9億美元；相較之下，AI算力與新星艦硬體仍在虧損，但公司已積極透過算力與模型產品布局未來成長。

SpaceX Grok 馬斯克

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