美速食業大打價格戰 最新財報顯示不管用
隨著通膨升溫，消費者更加錙銖必較，希望用更低價格解決一餐，但麥當勞等美國速食業者的最新財報顯示，如今光靠折扣優惠已經不足以讓顧客持續回流，須將價格優惠與創新、品質改善以及更順暢消費體驗全部結合在一起，才能有強勁表現。
各大連鎖速食業者的財報都已出爐，Taco Bell上季同店銷售額成長7%，同期麥當勞的全球同店銷售額僅成長1.3%。路透報導指出，上述策略幫助百勝餐飲集團旗下的連鎖墨西哥餐飲店Taco Bell吸引重視預算的消費者，而不必對整份菜單全面降價。
食品服務顧問業者Connections策略規畫與創新主管羅伊斯特表示，「超值套餐」策略要成功，關鍵在於優惠必須「非常清楚、簡單」，而且不能讓消費者感覺像是「先用優惠吸引你進門再說，最後卻是另一回事」。
儘管麥當勞推出低於3美元的菜單，以及4美元早餐套餐，業績仍然平平，執行長肯普欽斯基表示，在流失的客流量中，忠實顧客約占三分之二。另外，溫蒂漢堡（Wendy's）的超值套餐Biggie Bag起價為5美元，但該公司上季美國同店銷售額下滑7%，並撤回全年財測。連鎖炸雞翅品牌Wingstop 即使推出包括1美元雞翅在內的促銷活動，美國同店銷售額仍下跌7.5%。
財報同時顯示，不一定非得是最便宜的選項，才能取得成功。漢堡王就是最明顯贏家之一。該公司包括「兩份5美元」和「三份7美元」等促銷活動，再加上更廣泛的營運改善與菜單品質提升，推動了美國市場銷售強勁成長。
因為消費者雖然更在意價格，但只靠折扣已不足以建立持續回流動機。財報顯示，若沒有清楚優惠、品質提升與更順暢體驗搭配，促銷很難長期拉動業績。 麥當勞推出低於3美元菜單與4美元早餐套餐後表現仍平平；Wendy's上季美國同店銷售下滑7%，Wingstop也跌7.5%，顯示折扣未必能有效帶回客流。 漢堡王被視為相對贏家之一，因為它除了推出兩份5美元、三份7美元等促銷外，還同步改善營運與菜單品質，讓美國市場銷售出現強勁成長。
精華 FAQ
因為消費者雖然更在意價格，但只靠折扣已不足以建立持續回流動機。財報顯示，若沒有清楚優惠、品質提升與更順暢體驗搭配，促銷很難長期拉動業績。
麥當勞推出低於3美元菜單與4美元早餐套餐後表現仍平平；Wendy's上季美國同店銷售下滑7%，Wingstop也跌7.5%，顯示折扣未必能有效帶回客流。
漢堡王被視為相對贏家之一，因為它除了推出兩份5美元、三份7美元等促銷外，還同步改善營運與菜單品質，讓美國市場銷售出現強勁成長。
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