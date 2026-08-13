我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

美超微、CoreWeave 上季財報雙報喜

編譯季晶晶、記者蘇嘉維／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI伺服器大廠超微" rel="237211">美超微（Super Micro），以及有「Nvidia輝達（另稱英偉達）親兒子」之譽的AI雲端大廠CoreWeave美股11日盤後同步發布出色的上季財報，與優於華爾街預期的財測，為AI多頭反攻吹響號角。

市場買盤瘋狂湧入搶買美超微與CoreWeave股票，激勵美超微12日美股早盤股價噴漲逾13%，CoreWeave更是暴漲逾18%。法人看好，美超微與CoreWeave同聲按讚後市，鴻海、緯創、雙鴻、尼得科超眾、華泰等台鏈跟著旺。

美超微執行長梁見後高喊，在AI及資訊科技策略下，該公司營運持續強勁，上個會計年度客戶增加數百家，新訂單超過600億美元，訂單已排至2027會計年度。

美超微結算，上季合併營收111億美元，符合7月初步財報預估落在110億美元到125億美元區間的較低端，雖然低於市場預期的116億美元，但調整後每股盈餘達1.7美元，高於預期的92美分，獲利比華爾街預估出色。美超微預估，2027年會計年度營收可望達650億美元至720億美元，遠高於分析師預期的530億美元。下個財政年度銷售淨額在650億美元至720億美元間，高於分析師預估的530億美元。

輝達轉投資CoreWeave上季財報與本季財測也不遑多讓。CoreWeave認為，本季業績達到規模即將擴大的「重要轉捩點」，並上調全年營收預測。

CoreWeave結算，上季營收年增112%至25.8億美元，經調整後營業利益年比更狂增510%、達1.28億美元，都高於分析師預期。CoreWeave預期，本季營收將介於34.5億美元至36億美元之間，以中位數計算，暗示年增158%，也超乎預期。

精華 FAQ

  • 美超微上季雖營收略低於預期，但每股盈餘明顯優於市場估值，且對2027會計年度營收展望大幅上修，顯示AI伺服器需求與接單動能仍非常強勁。

  • CoreWeave上季營收年增112%至25.8億美元，經調整營業利益也大增510%，兩項數據皆優於預期；本季營收指引中位數更暗示年增158%，展現高速成長。

  • 法人認為，美超微與CoreWeave對AI後市看法樂觀，將持續帶動伺服器與零組件需求，鴻海、緯創、雙鴻、尼得科超眾、華泰等台鏈有望跟著受惠。

美超微 超微 輝達

上一則

SpaceX推Grok 4.6擴張AI版圖 馬斯克估AI營收9月超其他事業

下一則

美速食業大打價格戰 最新財報顯示不管用

延伸閱讀

美超微財報表現強勁 梁見後：訂單排到明年

美超微財報表現強勁 梁見後：訂單排到明年
美超微重獲華爾街信心？財測遠超預期、毛利率比初估更高 盤後飆7.6%

美超微重獲華爾街信心？財測遠超預期、毛利率比初估更高 盤後飆7.6%
AI雲端需求強勁 CoreWeave第2季營收優於預期

AI雲端需求強勁 CoreWeave第2季營收優於預期
超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習