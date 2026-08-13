美超微、CoreWeave 上季財報雙報喜

AI伺服器大廠超微 " rel="237211">美超微 （Super Micro），以及有「Nvidia輝達 （另稱英偉達）親兒子」之譽的AI雲端大廠CoreWeave美股11日盤後同步發布出色的上季財報，與優於華爾街預期的財測，為AI多頭反攻吹響號角。

市場買盤瘋狂湧入搶買美超微與CoreWeave股票，激勵美超微12日美股早盤股價噴漲逾13%，CoreWeave更是暴漲逾18%。法人看好，美超微與CoreWeave同聲按讚後市，鴻海、緯創、雙鴻、尼得科超眾、華泰等台鏈跟著旺。

美超微執行長梁見後高喊，在AI及資訊科技策略下，該公司營運持續強勁，上個會計年度客戶增加數百家，新訂單超過600億美元，訂單已排至2027會計年度。

美超微結算，上季合併營收111億美元，符合7月初步財報預估落在110億美元到125億美元區間的較低端，雖然低於市場預期的116億美元，但調整後每股盈餘達1.7美元，高於預期的92美分，獲利比華爾街預估出色。美超微預估，2027年會計年度營收可望達650億美元至720億美元，遠高於分析師預期的530億美元。下個財政年度銷售淨額在650億美元至720億美元間，高於分析師預估的530億美元。

輝達轉投資CoreWeave上季財報與本季財測也不遑多讓。CoreWeave認為，本季業績達到規模即將擴大的「重要轉捩點」，並上調全年營收預測。

CoreWeave結算，上季營收年增112%至25.8億美元，經調整後營業利益年比更狂增510%、達1.28億美元，都高於分析師預期。CoreWeave預期，本季營收將介於34.5億美元至36億美元之間，以中位數計算，暗示年增158%，也超乎預期。