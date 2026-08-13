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那斯達克每周5天、每天交易23小時 12/6正式上線

中央社／ 紐約12日電
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那斯達克「全球交易時間」計畫將於2026年12月6日正式啟動，將迎來美股每周5天...
那斯達克「全球交易時間」計畫將於2026年12月6日正式啟動，將迎來美股每周5天、每天交易23小時的新時代。（路透）

美國那斯達克（Nasdaq）先前宣布其「全球交易時間」（GlobalTrading Hours）計畫將於2026年12月6日正式啟動，將迎來美股每周5天、每天交易23小時的新時代。

那斯達克指出，這項被稱為「24/5」交易的計畫，意即每周5天、每天提供近24小時的交易服務。新制下每周交易5天，每日提供23小時交易服務，僅於美東時間晚間8時至9時暫停交易1小時，進行系統維護等作業。

美國證券管理委員會（SEC）已於今年4月10日批准相關提案，具體實施進度取決於美國證券集中保管結算公司（DTCC）結算系統與證券資訊處理器（SIP）基礎設施的系統升級。

現行制度下，那斯達克在平日設有3個交易時段：美東時間凌晨4時至9時30分的盤前交易、上午9時30分至下午4時的正常交易時段，以及下午4時至晚間8時的盤後交易。

那斯達克北美市場資深副總裁麥克（Chuck Mack）指出，未來那斯達克新制將分為日盤與夜盤兩個交易時段。日盤自美東時間凌晨4時至晚間8時，接著休市一小時進行系統維護及交易日切換等作業；夜盤則自晚間9時至隔日凌晨4時。

日間交易時段仍涵蓋盤前、正常盤與盤後交易，並維持上午9時30分的開盤鐘聲與下午4時的收盤鐘聲。夜間交易時段中，晚間9時至午夜12時完成的交易，將視為下一個交易日的交易。

在新制度下，交易週將於週日晚間9時開始，至週五晚間8時結束。

麥克表示，這項改革不只是延長交易時間，更希望擴大全球投資人參與美股市場的機會，讓不同時區的投資人都能在方便的時間完成交易，同時維持市場信任與交易秩序。

美國證券管理委員會主席艾特金斯（Paul Atkins）接受Yahoo Finance專訪時表示：「這是一個環繞全球的市場，在世界上的某個角落，總有一家證券交易所是開放的，許多資產即使在非營業時間也持續在進行交易。」

美國證券管理委員會將於9月17日舉行公開圓桌會議，討論全天候股市營運的基礎設施、風險與準備情況。

BigGo Finance分析，這項改革反映了全球投資需求的根本性轉變，外國投資人持有的美股規模在2024年年中已達17兆美元。

那斯達克也正進一步布局代幣化證券。那斯達克獲美國證交會批准相關提案後，3月與加密貨幣交易平台Kraken母公司Payward合作，建立連結受監管代幣化股票市場與區塊鏈網路的「股票轉型閘道器」，相關架構預計2027年上半年開始運作。

包括紐約證券交易所（NYSE）、芝加哥選擇權交易所（Cboe）和倫敦證券交易所（LSE）在內的全球主要交易所，也紛紛布局延長或全天候交易，顯示近24小時交易正逐漸成為市場發展趨勢。

精華 FAQ

  • 那斯達克宣布，全球交易時間計畫將於2026年12月6日正式上線。屆時美股將進入每周5天、每天近24小時的交易新模式，成為交易時間大幅延長的重要里程碑。

  • 新制度下每周交易5天、每日提供23小時交易服務，僅在美東時間晚間8時至9時暫停1小時，用於系統維護與交易日切換，因此被視為24/5交易模式。

  • SEC已在今年4月10日批准相關提案，但實際上線仍取決於DTCC結算系統與SIP資訊處理器完成升級。那斯達克同時也在布局代幣化證券，顯示市場正朝全天候化發展。

美股 那斯達克

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