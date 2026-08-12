AI算力將能買賣 CME擬推首批算力期貨 掛鉤Nvidia H100、B200租金

芝加哥商業交易所（CME）預定10月5日推出首批運算能力期貨，與輝達（Nvidia）H100與B200繪圖處理器（GPU）的租賃成本掛鉤。（路透）

芝加哥商業交易所（CME）預定10月5日推出首批運算能力期貨，與輝達 （Nvidia）H100與B200繪圖處理器（GPU）的租賃成本掛鉤，讓企業和投資人能像交易石油與電力等大宗商品一般，交易人工智慧（AI）算力並避險操作，把AI算力轉化為可交易的資產類別，仍待監管當局批准。

CME正與Silicon Data合作，10月5日推出兩種運算期貨，首先是「Silicon Data H100租賃指數期貨」，允許投資人針對輝達H100晶片租賃成本從事交易，另一種是針對輝達Blackwell B200的「Silicon Data B200租賃指數期貨」。

這兩種期貨都將追蹤Silicon Data發布、評估每小時GPU租賃價格的指數，每份H100租賃指數期貨合約代表租賃輝達H100晶片一個月的成本，B200租賃指數期貨合約則代表租賃B200晶片一個月的成本。這些期貨獲得監管當局批准後，新合約將在CME上市，受紐約商業交易所（NYMEX）的規則約束。

運算期貨將拓展AI的金融生態系，允許投資人擁有建立晶片價格曝險部位的其他管道，而非只能直接投資資料中心與晶片、或是投資打造資料中心的企業，AI開發商和資料中心營運商也能用這些合約，對其成本或營收避險。

Silicon Data執行長Carmen Li表示，多年來，購買相同運算能力GPU的兩家企業，所支付的價格可能差異甚大，但無法知道誰拿到較佳的價格，現在將擁有確認的基準，「運算期貨給了市場過去從未有過的：所有AI系統所仰賴資源的公開且可交易參照價格」。

華爾街正在尋找為AI基礎建設建置熱潮提供融資、及建立曝險的新方式，輝達正與華爾街六大金融巨擘合作，要引導多達5,000億美元的資金到AI基礎設施。