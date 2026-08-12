美超微重獲華爾街信心？財測遠超預期、毛利率比初估更高 盤後飆7.6%

美超微（Super Micro）周二公布的財測遠超市場預期，推動盤後股價大漲。（路透）

美超微 （Super Micro）努力挽回華爾街 對它的好感，最新財報讓它往這個目標邁進了一大步。

幾周前，美超微已提前透露部分上季業績，因此市場周二最關注的是它對未來的預測。結果，美超微預估本季（會計年度第1季）營收將介於145億至155億美元，中間值150億美元明顯高於FactSet彙整的市場共識118億美元。調整後每股盈餘預估1.01至1.10美元，同樣超過市場共識72美分。

上季調整後毛利率達17.6%，比它上月更新後的15%到17%還要高，更遠遠超過最初預估的8.2%到8.4%，主因是客戶和產品組合改善。毛利率數字已就900萬美元的股票薪酬費用進行了調整。

消息公布後，該股盤後大漲7.6%。

至於截至6月的上季，營收是111億美元，合乎7月初步財報所說的落在110億到125億美元區間的較低端，低於市場預期的116億美元。不過，調整後每股盈餘達1.70美元，高於預期的92美分。

執行長梁見後在聲明中表示，人工智慧與資訊科技解決方案策略持續帶來好成績，並補充說，「過去一年新增了好幾百家企業及其他客戶」。

該公司7月已提到，上季新訂單超過600億美元，推升未交付訂單在會計年度結束時創下歷史新高。梁見後說，將透過提高企業客戶比重，以及擴大資料中心模組化解決方案（DCBBS）的採用，來提高獲利能力。