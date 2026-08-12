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光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

編譯葉亭均／即時報導
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美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。...
美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

隨著通膨升溫，消費者更加錙銖必較，希望用更低價格解決一餐，但最新財報顯示，麥當勞等美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流，須將價格優惠與菜單創新、品質改善以及更順暢消費體驗結合在一起，才能有強勁表現。

路透報導，上述成套策略幫助百勝餐飲集團旗下的墨西哥餐飲連鎖速食店Taco Bell吸引重視預算的消費者，而不必對整份菜單全面降價。Taco Bell推出的5美元、7美元和9美元套餐盒受到顧客歡迎，同時間持續推出新品，鼓勵消費者「嘗鮮」。

Taco Bell上季同店銷售額成長7%；相較下，麥當勞全球同店銷售額成長1.3%。

食品服務顧問業者Connections策略規畫與創新主管羅伊斯特表示，「超值套餐」策略要成功，關鍵在於優惠必須「非常清楚、簡單」，而且不能讓消費者感覺像是「先用優惠吸引你，最後卻是另一回事」。

儘管麥當勞推出低於3美元的菜單，以及4美元早餐套餐，業績仍然平平，執行長肯普欽斯基表示，在流失的客流量中，忠實顧客約占三分之二，他認為問題出在執行層面，而非策略本身。

另外，溫蒂漢堡（Wendy's）的超值套餐Biggie Bag起價為5美元，但該公司公布上季美國同店銷售額下滑7%，並撤回全年財測。連鎖炸雞翅品牌Wingstop 即使推出包括1美元雞翅在內的促銷活動，美國同店銷售額仍下跌 7.5%。

本季財報同時顯示，餐廳不一定非得成為市場上最便宜的選項，才能取得成功。

漢堡王就是最明顯贏家之一。公司高層表示，包括「2份5美元」和「3份7美元」等促銷活動，再加上更廣泛的營運改善與菜單品質提升，推動了美國市場銷售強勁成長。

獨立餐飲顧問高登（John Gordon）表示，漢堡王「確實在做折扣，但不是一直打折，而且他們的折扣方式很有創意」。「他們並沒有進行這種瘋狂、每天都大幅降價的促銷。」

披薩業者達美樂同樣受惠於以超值為核心的產品，以及會員忠誠度計畫，幫助提升客流量並支撐銷售。

D.A. Davidson分析師柯提斯表示：「雖然競爭同業大量推出促銷活動，可能讓消費者更難做出判斷，但消費者顯然也變得更加精明，更懂得評估不同選項之間的取捨，並能從大量促銷資訊中辨識真正有價值的優惠。」

精華 FAQ

  • 因為消費者雖然更重視價格，但也會比較套餐內容、品質與便利性；若優惠不夠清楚或體驗不佳，就算便宜也難以讓人持續回流。

  • Taco Bell用5美元、7美元、9美元套餐盒吸引預算型消費者，同時持續推出新品讓顧客願意嘗鮮，帶動上季同店銷售額成長7%。

  • 漢堡王以2份5美元、3份7美元等創意促銷搭配營運改善與菜單品質提升，並未天天大幅降價，因此在美國市場取得更強勁的銷售成長。

麥當勞 漢堡王 溫蒂漢堡

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