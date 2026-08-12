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IBM要回神了嗎？攜手新創打造AI叢集 部署NVIDIA B300 搶吃AI推論商機

編譯葉亭均／綜合外電
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IBM攜手AI新創公司，在IBM的雲端平台上打造大規模AI運算叢集。(路透)
IBM攜手AI新創公司，在IBM的雲端平台上打造大規模AI運算叢集。(路透)

IBM與AI新創公司Together AI 周二（11日）表示，雙方已簽署一項價值2.4億美元的多年期協議，將利用輝達NVIDIA）的系統，在IBM的雲端平台上打造大規模AI運算叢集。

IBM宣布，在雲端平台IBM Cloud部署的AI叢集將採用輝達的HGX B300系統，該系統將輝達新一代Blackwell處理器連接在一起，並搭配輝達的Spectrum-X Ethernet網路設備，預定2027年初啟用。這座AI運算叢集可為開源AI模型提供「推論」運算服務。

總部位於舊金山的Together AI將利用這些專為先進AI與高效能運算工作負載打造的系統，來驅動其開源模型介面。Together AI的平台可讓企業客戶可以在DeepSeek、MiniMax與Kimi等開源模型上進行AI訓練與執行AI工作負載，其成本低於採用封閉式AI系統。

所謂推論，是指讓已經訓練完成的AI模型執行運算並產生回應的過程。隨著生成式AI應用快速成長，推論已成為運算能力需求最大的驅動因素之一，促使雲端服務商與晶片製造商投入數十億美元，持續擴充AI基礎設施。

Together AI營收長麥凱（Kai Mak，音譯）在接受路透訪問時表示，首座AI叢集將配置約2,000顆輝達Blackwell 300晶片，並設置在美國。

他補充說：「我們認為，這項服務會在正式上線前至少二至三個月就被預訂一空。」「在系統準備好提供服務之前，我們就會提前取得全部的承購。」

Together AI最近一次估值為83億美元，是在今年7月完成最新一輪融資時達到的。

最新的行動也意味著IBM正在適應最新的科技浪潮。它近期的財報再次引發外界擔憂IBM是否真的能從AI浪潮中受益。分析師指出，IBM的有機營收成長疲弱，而且客戶的支出模式正在改變。

IBM股價在11日上漲0.89%，收238.42美元，遠低於6月初時創下的329.23 美元的歷史收盤高點，而7月時曾出現單日暴跌25%、為歷來最嚴重單日跌幅的窘境。

精華 FAQ

  • 雙方簽署一項價值2.4億美元的多年期協議，將在IBM Cloud上打造大規模AI運算叢集，並以此支援Together AI的開源模型服務與推論需求。

  • 叢集將採用NVIDIA的HGX B300系統，串連新一代Blackwell處理器，並搭配Spectrum-X Ethernet網路設備，預定在2027年初正式啟用。

  • 因為生成式AI帶動推論運算需求快速成長，雲端與晶片商都在擴充基礎設施。IBM透過此合作切入推論市場，也有助回應外界對其AI營收成效的疑慮。

IBM NVIDIA 輝達

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