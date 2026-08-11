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OpenAI高層再異動 萊特凱普擬離職投入新事業

中央社即時報導
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OpenAI資深主管萊特凱普今天表示，他將離開公司創辦新事業。(路透)
OpenAI資深主管萊特凱普今天表示，他將離開公司創辦新事業。(路透)

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI資深主管萊特凱普今天表示，他將離開公司創辦新事業。隨著人工智慧（AI）需求日益增加，OpenAI正積極籌備首次公開募股（IPO）。

路透社報導，萊特凱普（Brad Lightcap）在社群平台X發文表示：「過去幾個月，我一直在思考下個階段，以及哪些因素可能阻礙我們完成使命。我想，隨著我們步入下一階段，世上有幾個重要的新課題需要妥善處理。」

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）回應萊特凱普的貼文說，「期待能攜手共創未來」。

萊特凱普今年4月從OpenAI營運長轉任負責領導特殊專案的職務，他過去曾在新創事業加速器公司Y Combinator與阿特曼共事，並於2018年加入OpenAI。

OpenAI表示，近幾個月來，萊特凱普的職責已逐漸不再涉及大型組織的日常管理，因此他的離職預料不會對相關團隊帶來影響。

此外，OpenAI另一名高階主管、負責通用人工智慧（AGI）部署的西莫（Fidji Simo）也宣布類似安排。西莫今年7月表示，在因神經免疫疾病長期休養後，她將卸下全職職務，改以兼職顧問身分繼續為OpenAI效力。

精華 FAQ

  • 萊特凱普表示，他近幾個月一直思考下一階段與使命可能受阻的因素，認為未來有幾個重要新課題需要處理，因此決定離開OpenAI，轉而創辦新事業。

  • OpenAI表示，萊特凱普近幾個月的職責已不再涉及大型組織日常管理，因此他的離職預料不會對相關團隊造成明顯影響，營運與既有工作可望持續推進。

  • 另一名高階主管西莫也宣布類似安排。她今年7月表示，因神經免疫疾病長期休養後，將卸下全職職務，改以兼職顧問身分繼續為OpenAI提供協助。

人工智慧 OpenAI

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