英特爾上市以來首次發200億美元新股 傳吸引逾千億認購

英特爾 （Intel）10日以每股95美元發行股票，預計籌資200億美元，規模較當天稍早宣布的籌資目標150億美元擴大三分之一。這也是該公司1971年上市以來首次公開發行新股。

路透報導，多名分析師早已預料，隨著英特爾推動業務轉型帶動股價大漲，透過發行新股來籌資以支應擴張計畫是必然。發行價95美元比起上周五收盤折價6.5%，此次傳出吸引超過1000億美元認購，顯見投資人對AI供應鏈相關股票的需求依然強勁。

今年美國最大的一些股權融資交易，幾乎都由站在AI支出大潮上的企業主導。Google 母公司Alphabet也透過發行股票，籌集多達850億美元資金。

英特爾在聲明中指出，這筆資金將用於企業需求，包括資本支出及營運資金。英特爾這次破天荒賣股籌資，主要是為了因應人工智慧（AI）時代對中央處理器（CPU）與先進封裝產能的龐大需求，並為其高昂的晶圓代工擴廠計畫注入銀彈。發行新股引發市場對股權稀釋的擔憂，導致股價承壓，10日收盤下跌逾4%，11日早盤也開低。

然而，截至10日收盤，英特爾股價過去一年已飆漲五倍，遠優於超微（AMD）和輝達 （Nvidia）。多位分析師也指出，股價飆升也提高英特爾辦理增資以支持擴張計畫的機會。

英特爾上月公布近15年來最快的營收成長，並以客戶需求強勁為由，將今年資本支出預測從180億美元提高至200億美元。財務長辛斯納（David Zinsner）當時表示，大部分支出將用於工廠設備，該公司也在為2027年的「顯著增加」預做準備。

英特爾曾是全球晶片業霸主，如今則嘗試在晶片代工領域挑戰台積電等勁敵，因此正大舉投資新廠及先進封裝技術。趁市場重新看好公司前景之際增資，有助於進一步改善其資產負債表。陳立武接任執行長後，早就把整頓公司財務狀況列為優先事項之一，並成功吸引美國政府以及競爭對手等外部投資人注資。

英國金融服務商AJ Bell投資部主任穆德（Russ Mould）指出，英特爾這樣資本密集型企業，在2010年代買進820億美元庫藏股，將重心放在財務操作，而非實際技術，導致自身資產負債表和前景受重創；因此當其股價飆升後來售股籌資，「非常合理」。