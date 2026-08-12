我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

英特爾上市以來首次發200億美元新股 傳吸引逾千億認購

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

英特爾（Intel）10日以每股95美元發行股票，預計籌資200億美元，規模較當天稍早宣布的籌資目標150億美元擴大三分之一。這也是該公司1971年上市以來首次公開發行新股。

路透報導，多名分析師早已預料，隨著英特爾推動業務轉型帶動股價大漲，透過發行新股來籌資以支應擴張計畫是必然。發行價95美元比起上周五收盤折價6.5%，此次傳出吸引超過1000億美元認購，顯見投資人對AI供應鏈相關股票的需求依然強勁。

今年美國最大的一些股權融資交易，幾乎都由站在AI支出大潮上的企業主導。Google母公司Alphabet也透過發行股票，籌集多達850億美元資金。

英特爾在聲明中指出，這筆資金將用於企業需求，包括資本支出及營運資金。英特爾這次破天荒賣股籌資，主要是為了因應人工智慧（AI）時代對中央處理器（CPU）與先進封裝產能的龐大需求，並為其高昂的晶圓代工擴廠計畫注入銀彈。發行新股引發市場對股權稀釋的擔憂，導致股價承壓，10日收盤下跌逾4%，11日早盤也開低。

然而，截至10日收盤，英特爾股價過去一年已飆漲五倍，遠優於超微（AMD）和輝達（Nvidia）。多位分析師也指出，股價飆升也提高英特爾辦理增資以支持擴張計畫的機會。

英特爾上月公布近15年來最快的營收成長，並以客戶需求強勁為由，將今年資本支出預測從180億美元提高至200億美元。財務長辛斯納（David Zinsner）當時表示，大部分支出將用於工廠設備，該公司也在為2027年的「顯著增加」預做準備。

英特爾曾是全球晶片業霸主，如今則嘗試在晶片代工領域挑戰台積電等勁敵，因此正大舉投資新廠及先進封裝技術。趁市場重新看好公司前景之際增資，有助於進一步改善其資產負債表。陳立武接任執行長後，早就把整頓公司財務狀況列為優先事項之一，並成功吸引美國政府以及競爭對手等外部投資人注資。

英國金融服務商AJ Bell投資部主任穆德（Russ Mould）指出，英特爾這樣資本密集型企業，在2010年代買進820億美元庫藏股，將重心放在財務操作，而非實際技術，導致自身資產負債表和前景受重創；因此當其股價飆升後來售股籌資，「非常合理」。

精華 FAQ

  • 英特爾以每股95美元發行新股，預計籌資200億美元，較原先公布的150億美元目標再擴大三分之一，這也是該公司自1971年上市以來首次公開發行新股。

  • 此次發行傳出吸引超過1000億美元認購，顯示投資人仍看好AI供應鏈相關股票。不過股權稀釋疑慮也壓抑股價，英特爾10日收盤下跌逾4%，11日早盤續弱。

  • 英特爾表示，資金將用於企業需求，包括資本支出與營運資金，重點是支應AI時代對CPU與先進封裝產能的需求，以及其高成本的晶圓代工擴廠計畫。

輝達 Google 英特爾

上一則

日本NEC集團 設AI無人部門 人只負責決策與品管

下一則

美伊局勢趨緩 布蘭特原油從漲破90美元跌至87美元

延伸閱讀

AI軍備競賽太燒錢 Nvidia等七大公司瘋狂舉債、賣股籌資一次看

AI軍備競賽太燒錢 Nvidia等七大公司瘋狂舉債、賣股籌資一次看
美股三大指數小跌 費半重挫近3% 英特爾等晶片股籌資消息掀賣壓

美股三大指數小跌 費半重挫近3% 英特爾等晶片股籌資消息掀賣壓
道瓊連三日創高 SpaceX、超微財報後重挫拖累那指

道瓊連三日創高 SpaceX、超微財報後重挫拖累那指
美股早盤／傳Nvidia研發新開源AI 股價揚 費半走升

美股早盤／傳Nvidia研發新開源AI 股價揚 費半走升

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」