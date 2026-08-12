美伊局勢趨緩 布蘭特原油從漲破90美元跌至87美元

巴基斯坦透露美伊協議朝正面發展，緊繃多日的能源市場獲得舒緩，油價應聲回跌。（路透）

國際油價 10日收盤大漲5%，布蘭特原油11日一度續攻漲破90美元大關，但巴基斯坦 傳出美伊 協議朝正面發展，已緊繃多日的能源市場獲得舒緩，油價也應聲回跌。

巴基斯坦國防部長阿西夫11日在伊斯蘭堡被問及美伊協議的最新進展時表示，過去「兩、三天釋放的信號顯示，我們距離達成某種安排已經很近」，「事態正朝著有利於和平的方向發展」。

布蘭特原油10月期貨周一連續第四天走高，收漲近5%，報每桶87.72美元，西德州9月期貨收漲5.1%，報每桶82.13美元。兩大指標油價均創7月29日以來最大單日漲幅。11日一度繼續升破90美元，主要是伊朗和美國互相要求賠償，導致達成重啟荷莫茲海峽協議的前景黯淡。

另一方面，由於伊朗戰爭導致全球石油庫存持續承受壓力，美國戰略石油儲備（SPR）的原油庫存量已跌破3億桶，降至逾40年來最低水準。

阿西夫11日的最新發言，又給市場帶來一絲局勢緩和的希望。布蘭特站上90.03美元後回跌至平盤附近波動，西德州衝上84.61美元後也回到平盤狹幅波動。

但前一天伊朗表示，美國必須解除對伊朗的制裁並滿足其他條件，才能重新開放荷莫茲海峽；川普則說，伊朗必須賠償「他們殺害和嚴重傷害的所有人員」。

川普10日在白宮表示：「我們將要求他們為過去50年所造成的損害支付賠償」，這些賠償將涵蓋平民示威者以及美軍在該區死亡所造成的損失。

之前川普未曾提出這樣的要求。川普9日表示，準備讓對伊朗的經濟壓力持續升高，而不是再次發動軍事攻擊，迫使荷莫茲海峽重新開放。

自2月戰爭爆發以來，川普一再在威脅升級衝突與宣稱和平協議即將達成之間反覆搖擺，油價也隨之起起伏伏。

另一方面，美國戰略石油儲備的原油庫存已跌破3億桶。根據美國能源部10日公布的數據，上周戰略石油儲備庫存減少610萬桶，降至2.987億桶，為1983年1月以來最低。

如今，外界開始質疑美國政府的戰略石油庫存是否瀕臨危險水準。美國能源部發言人7月表示，戰略石油儲備要維持安全運作所需的最低原油量約為7000萬桶。