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AI雲端需求強勁 CoreWeave第2季營收優於預期

中央社／舊金山11日綜合外電報導
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受惠於市場對人工智慧（AI）雲端運算服務的強勁需求，CoreWeave公布季度營...
受惠於市場對人工智慧（AI）雲端運算服務的強勁需求，CoreWeave公布季度營收超越華爾街預期，且虧損幅度低於市場預估。（路透）

受惠於市場對人工智慧（AI）雲端運算服務的強勁需求，CoreWeave今天公布季度營收超越華爾街預期，且虧損幅度低於市場預估，帶動股價在盤後交易中大漲近10%。

路透社報導，諸如CoreWeave與同業Nebius等所謂新興雲端業者（neoclouds），主要向其他科技公司提供硬體與雲端運算資源，隨著企業持續投入資金發展AI，相關需求也大幅攀升。

CoreWeave與輝達（Nvidia）關係密切，是輝達AI晶片算力的主要提供者，今年以來已吸引多家知名客戶，並與Meta和Claude開發商Anthropic簽署雲端運算資源協議。

CoreWeave公布截至6月30日，合約剩餘營收為1042億美元，高於首季末的994億美元。此外，CoreWeave表示，本季又獲得超過250億美元的新客戶承諾。

共同創辦人兼執行長英特拉托（Michael Intrator）表示：「CoreWeave在本季達成重要的轉捩點，我們的規模將開始轉化為不斷提高的營運槓桿效果。」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，CoreWeave公布在截至6月底的第2季，總營收達到25.8億美元，高於分析師平均預期的25.6億美元。

CoreWeave經調整後的每股虧損為1.03美元，低於市場預期的每股虧損1.20美元。

為滿足市場激增的需求，CoreWeave一直在加大基礎設施投資，光是6月這季的資本支出就達94億美元，高於前3個月的68億美元，也遠高於去年第2季的29億美元。

CoreWeave本季新建8座資料中心，使得全球運作中的資料中心總數達到51座。

精華 FAQ

  • CoreWeave第2季營收達25.8億美元，高於市場預估的25.6億美元；調整後每股虧損為1.03美元，也優於分析師原本預期的虧損1.20美元。

  • 主要原因是市場對AI雲端運算服務需求持續升溫，企業積極投入AI基礎設施，使CoreWeave等新興雲端業者接單增加，合約與新客戶承諾都明顯成長。

  • CoreWeave本季資本支出達94億美元，較前一季與去年同期都大幅增加，並新建8座資料中心，使全球營運中的資料中心總數增至51座。

輝達 華爾街 NVIDIA

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