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AI軍備競賽太燒錢 Nvidia等七大公司瘋狂舉債、賣股籌資一次看

編譯葉亭均／綜合外電
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科技巨擘為了抓住AI商機並應付巨額投資支出，正在瘋狂舉債、發行新股增資。（路透）
科技巨擘為了抓住AI商機並應付巨額投資支出，正在瘋狂舉債、發行新股增資。（路透）

科技巨擘為了抓住AI商機並應付巨額投資支出，正在瘋狂舉債、發行新股增資，也反映發展AI實在太燒錢，令市場開始擔憂，在還無法評估AI投資報酬率之際，過度激進的「軍備競賽」恐讓企業陷入沉重的債務泥淖。

舉例來說，在輝達（Nvidia）周一傳出與多家投資巨擘接近達成協議，將逐步募集逾5,000億美元第三方資金，投入AI基礎設施的消息後，衡量輝達信用風險的指標—輝達5年期信用違約交換（CDS）的價格一度飆升，反映市場對這類巨額融資報導甚是擔憂。

以下整理近期大型科技業規劃或已宣布增資、舉債的消息：

輝達

8月10日宣布已與阿波羅全球管理、黑石集團、貝萊德、Brookfield資產管理公司、高盛集團及KKR在內的六家金融巨頭簽署合作備忘錄，將逐步募集逾5,000億美元第三方資金，投入AI基礎設施。六家公司將設立專用資金池，以具吸引力的利率為輝達客戶提供融資貸款，協助大型客戶取得運算資源。

在6月15日，輝達完成史上最大單次公司債發行，規模250億美元，並且是睽違五年重返投資級債市。

英特爾

7月10日宣布將新發行150億美元普通股，以因應客戶對AI算力迅速攀升的需求。知情人士說，若提高發行規模並行使相關選擇權，最終的募資金額可能大幅超過200億美元。

Google母公司Alphabet

8月初傳出，Alphabet計劃透過最新一筆美國投資等級債券發行案，籌集多達250億美元。

6月宣布規模高達約850億美元的創紀錄股權融資計畫，其中包含獲得波克夏公司斥資100億美元參與投資，此舉旨在為龐大的AI資料中心與基礎設施籌措資金。

Alphabet在2026年上半年已發行超過500億美元債券。上一次進入美國高評級債市是在2月，此後陸續發行瑞士法郎、英鎊、歐元、加幣及日圓計價債券。

亞馬遜

7月宣布發行規模250億美元的新公司債，主要用來支應AI與資料中心的大規模基礎建設支出。

3月10日宣布發行370億美元債券，若加計歐元債券，總籌資額接近500億美元。

Meta

7月完成125億美元債券融資，資金投入建設位於德州艾爾帕索的資料中心。

在2025年12月發行300億美元公司債。

Anthropic

5月28日宣布完成650億美元的H輪融資，使公司估值達9,650億美元。

OpenAI

3月完成創紀錄的1,220億美元私募融資，使公司估值達8,520億美元。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導指出，科技巨擘為搶攻AI商機，必須投入巨額資本支出，因此紛紛透過舉債、發股與引入第三方資金籌措現金，以支應資料中心與AI基礎設施需求。

  • 輝達傳出將逐步募集逾5,000億美元第三方資金投入AI基礎設施，規模極大，帶動其5年期CDS價格一度飆升，顯示市場對其融資壓力與信用風險有所疑慮。

  • 文中提到英特爾、Alphabet、亞馬遜、Meta、Anthropic與OpenAI等都在增資或發債，其中多數資金用途集中在AI算力、資料中心與相關基礎建設，反映整體產業資本開支持續升高。

輝達 NVIDIA

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