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馬斯克預估 星鏈年營收可衝上1兆美元、將占全球傳輸量5成

記者黃晶琳／綜合報導
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馬斯克喊星鏈年營收衝1兆美元 資料來源：外電、法人
馬斯克喊星鏈年營收衝1兆美元 資料來源：外電、法人

SpaceX執行長馬斯克再發豪語，預告旗下星鏈（Starlink）低軌衛星服務可望占全球傳輸流量五成，年營收將逾1兆美元，比現階段大增約50倍。

馬斯克接受矽谷投資人、Founders Fund合夥人暨「All-In播客」聯合主持人David Friedberg訪問時指出，星鏈可望承載全球互聯網五成流量，屆時年營收將可超過1兆美元，目前看來「實現此目標沒有明顯障礙」。

馬斯克分析，關鍵在於AI以及機器人將帶來遠遠超越人類的龐大數據傳輸需求，推升全球寬頻市場大幅成長，星鏈有機會拿下中國以外市場25%市占率，對應年營收超過5000億美元，長期來看，星鏈可望承載全球50%的網路傳輸流量，屆時年營收就會超過1兆美元。

根據法人預估，2026年星鏈營收上看180億至200億美元，馬斯克喊星鏈年營收衝破1兆美元，等於暴增50倍，意味星鏈除了持續加速發射新衛星，用戶數也將快速擴大。

法人看好，星鏈業績將大爆發，搭載的低軌衛星數量也將激增，台灣廠商昇達科、華通、事欣科、啓碁等供應鏈出貨跟著暴衝。

馬斯克 SpaceX 供應鏈

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