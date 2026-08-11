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蘋果iPhone 18系列手機成本大增 可能調漲售價

財經新聞組／綜合報導
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蘋果公司即將於今年秋季發表的iPhone 18 Pro，恐因DRAM與NAND ...
蘋果公司即將於今年秋季發表的iPhone 18 Pro，恐因DRAM與NAND Flash儲存晶片價格飆漲，而大幅調漲售價。(路透)

受記憶體成本攀升影響，蘋果面臨即將發布的iPhone 18系列整機成本拉高，而且Jefferies對供應鏈的調查顯示，由於生產良率不佳，原本紀念iPhone問世20周年的全玻璃iPhone機型，也已遭取消，對中長期提高iPhone毛利率來說都是一大挫折。

根據TrendForce最新手機產業研究，由於記憶體的零組件價格上漲，推升蘋果將發布的iPhone 18成本 。以該系列的256GB版本物料清單成本為例，預估年增幅度達38%左右，整機售價勢必提高。為避免衝擊消費者購買意願，蘋果可能藉由降低毛利的做法控制售價漲幅，以換取市占擴張。

分析近兩代iPhone Pro系列256 GB在物料清單，記憶體的成本占比從一年前約10%，至2026年第3季已快速成長至34%左右，預計至2027年上半年將突破40%，徹底顛覆過往由AP、面板主導的局面。

受記憶體價格高漲影響，TrendForce預估第3季iPhone 18 Pro 256GB的成本將較2025年同期新機高出約38%；2027年因預期記憶體價格維持上行，iPhone 18 Pro 256GB的成本漲幅可能進一步擴大。

TrendForce表示，參照近期MacBook新品的定價策略，蘋果可能會以犧牲毛利率的方式壓低iPhone 18 Pro系列的調價幅度，藉此穩定出貨量。

此外，蘋果也可能重新思考舊機型的定價機制，不排除待新機發表後同步上調舊機售價，以緩衝記憶體漲勢帶來的影響。

獲利表現優異的蘋果尚且面臨如此壓力，Android陣營所承受的毛利率考驗將更加嚴峻。若要在維持基本營運、避免陷入負毛利的前提下反映成本，其整機售價漲幅將比iPhone更加顯著。

其中，中低階機型市場因毛利率緩衝空間有限，面對2025年初至今累計五至七倍的記憶體價格調漲，品牌只能大幅調價或限縮、停供已陷入負毛利的產品線。

TrendForce預期，由於記憶體成本維持上揚，2026年下半年至2027年全球智慧手機產出規模將持續面臨下修壓力。另外，蘋果原先的計畫是將全玻璃特色延伸至未來的iPhone Pro與Pro Max機型，進一步拉高其平均售價與毛利率。Jefferies卻表示，蘋果已取消全玻璃機型，顯示出在iPhone中導入全新外形設計以推升平均售價，比預期更難。

iPhone成本結構變化 資料來源：TrendForce
iPhone成本結構變化 資料來源：TrendForce

精華 FAQ

  • 主要原因是記憶體零組件價格持續攀升，讓物料清單成本大幅增加。TrendForce指出，記憶體在iPhone Pro系列成本占比快速提高，已改變原本由AP與面板主導的成本結構。

  • TrendForce預估，iPhone 18 Pro 256GB在2026年第3季的成本，將比2025年同期新機高出約38%。若2027年記憶體價格仍維持上行，成本漲幅還可能進一步擴大。

  • 蘋果可能選擇降低毛利來控制iPhone 18 Pro系列的調價幅度，也可能在新機發表後同步上調舊機售價，以分散記憶體漲價壓力並維持出貨量與市占。

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