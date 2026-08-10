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Nvidia找6巨擘籌逾5000億美元衝AI 黃仁勳：沒一家拒絕

編譯季晶晶／即時報導
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Nvidia執行長黃仁勳。（路透）
Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia輝達（另稱英偉達）周一表示，已與包括阿波羅全球管理（Apollo）、黑石集團（Blackstone）、貝萊德（BlackRock）、布魯克菲爾德資產管理（Brookfield Asset Management）、高盛集團及KKR在內的六家金融巨頭簽署合作備忘錄，將逐步募集逾5000億美元第三方資金，投入AI基礎設施。這是華爾街迄今最具企圖心的放貸行動之一。

輝達執行長黃仁勳接受CNBC訪問時表示，他只找了這六家公司，沒有一家拒絕。他在聲明中說：「我們從製造晶片起家，如今正協助打造一種全新、能創造生產力且可供投資的基礎設施：AI工廠。」

這項協議仍待最終敲定。六家公司將設立專用資金池，以具吸引力的利率為輝達客戶提供融資。資金將以債務融資為主，協助大型客戶取得運算資源，涵蓋前沿AI實驗室、企業及AI雲端服務商。

消息發布後，輝達股價周一下跌2.9%。輝達市值約5.26兆美元，自2022年底以來已增至15倍。其繪圖處理器（GPU）支撐美國多數主流AI模型，晶片也占新增運算能力的大部分成本。

這項合作凸顯輝達正加強與華爾街及私募資本巨頭的關係。這些業者正準備動用所管理的保險、散戶與機構資金，將數兆美元投入晶片、發電設施及資料中心。

黑石總裁Jon Gray表示，黑石持續在全球大舉投資輝達生態系，這項協議進一步反映黑石對輝達平台及AI基礎設施前景的信心。

高盛執行長David Solomon表示：「這是一項大型基礎設施建設，資本市場正釋出訊號，顯示有大量資金可以支持。」他補充，高盛在尋找不同的方法，「把資金導向正確方向，以延續或加速建設」。

阿波羅總裁Jim Zelter本月稍早在財報電話會議中表示：「AI基礎設施建設的規模前所未見。預計投入的資金將超過8兆美元，數字相當驚人。我們看到龐大機會，可由私募資本搭配公開市場資金，為其中一部分提供融資。」

輝達已與AI業者簽下數千億美元交易，也經常提供財務支持，協助合作夥伴透過資本市場舉債，進而推升自身營收。但這類交易的循環結構，引發投資人對需求、估值及產業風險過度集中的疑慮。

輝達先前也洽談為OpenAI租用的俄亥俄州10GW資料中心計畫提供最高2500億美元擔保，並討論為OpenAI採購輝達晶片提供3500億美元融資。這座資料中心樞紐由軟銀集團（SoftBank Group）旗下SB Energy開發，總投資額達5000億美元。

精華 FAQ

  • 輝達與Apollo、黑石、貝萊德、布魯克菲爾德、高盛及KKR簽署合作備忘錄，目標是逐步募集逾5000億美元第三方資金，投入AI基礎設施與相關融資。

  • 六家公司將設立專用資金池，以債務融資為主，提供輝達客戶購置運算資源的資金，涵蓋前沿AI實驗室、企業，以及AI雲端服務商等大型需求方。

  • 投資人擔心交易結構過度循環，可能放大需求、估值與產業風險集中；消息公布後，輝達股價周一下跌2.9%，反映市場對這類融資模式仍有疑慮。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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