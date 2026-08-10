我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

美股三大指數小跌 費半重挫近3% 英特爾等晶片股籌資消息掀賣壓

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

美股四大指數周一（10日）收跌，史坦普500從上周五創下的歷史收盤新高小幅回落，那斯達克指數收低，投資人對重開荷莫茲海峽協議的信心減弱；晶片類股賣壓又起，費城半導體指數重挫近3%。

道瓊工業指數10日收盤下跌60.95點，跌幅0.11%，報53,976.04點；史坦普500指數下跌4.53點，跌幅0.06%，報7,753.12點；那斯達克指數下跌85.26點，跌幅0.32%，報26,605.36點。

費城半導體指數大跌362.93點，跌幅2.94%，報11,993.86點。

晶片業者籌資的新聞增添市場壓力，英特爾股價挫跌4.1%，該公司表示計劃透過發行股票籌集150億美元。

輝達（Nvidia）收跌2.9%。該公司宣布與華爾街投資巨頭合作，籌劃規模達5,000億美元的融資方案。一位知情人士周一向路透表示，包括Apollo Global和黑石集團在內的一批金融機構正與輝達合作，籌備一項5,000億美元融資方案，用於AI基礎設施建設。

應用材料、Lumentum和思科將在未來幾天公布財報，投資者將從中尋找有關AI交易以及晶片估值的更多線索。

在中東局勢方面，美國總統川普要求伊朗就其所稱在戰爭、襲擊和抗議活動中造成的人員死亡作出賠償。此前，伊朗要求華盛頓滿足若干條件，包括就美國和以色列五個多月前對其領土發動襲擊以來造成的損失向德黑蘭提供賠償。

隨著投資者對中東危機解決前景的樂觀情緒減弱，美國原油期貨價格飆升約5%，收於每桶82.13美元。能源價格上漲已引發通膨憂慮，並導致市場擔心各國央行可能不得不升息。

U.S. Bank Wealth Management駐明尼阿波利斯的投資策略師Tom Hainlin表示，伊朗衝突這一因素又不斷推高或壓低風險偏好，「直接受到影響的是能源市場和油價。目前油價仍高於2月27日衝突爆發前的水平，市場尚看不清油價回落至衝突前價格的路徑，因此相關風險溢價仍反映在油價之中。迄今為止，全球市場仍能找到因應辦法，但這些辦法不可能永遠奏效。」

精華 FAQ

  • 道瓊、史坦普500與那斯達克皆小跌，其中道瓊跌0.11%，史坦普500跌0.06%，那斯達克跌0.32%；費城半導體指數則重挫2.94%，成為盤面最弱族群。

  • 主要因晶片業者接連傳出籌資消息，英特爾計劃發行股票籌集150億美元，輝達也傳出與金融機構合作推動5,000億美元融資方案，令投資人擔心估值與資本需求。

  • 隨著投資者對中東危機緩解的信心減弱，美國原油期貨大漲約5%至每桶82.13美元，能源價格上升引發通膨疑慮，並使市場擔心各國央行可能被迫升息。

英特爾 美股 那斯達克

上一則

日銀升息步調恐快於預期 日本經常帳17個月首見赤字

下一則

Nvidia找6巨擘籌逾5000億美元衝AI 黃仁勳：沒一家拒絕

延伸閱讀

美股三大指數收黑 費半奮力收紅 觀望美伊局勢

美股三大指數收黑 費半奮力收紅 觀望美伊局勢
美股費半狂漲6% 道瓊、史坦普500創新高 獲財報和美伊進展激勵

美股費半狂漲6% 道瓊、史坦普500創新高 獲財報和美伊進展激勵
美股史坦普500小漲 美光慘摔費半大跌逾4% 資金輪動至非科技股

美股史坦普500小漲 美光慘摔費半大跌逾4% 資金輪動至非科技股
美股早盤／中東僵局 四大指數盡墨 微軟跌4% 晶片股挫

美股早盤／中東僵局 四大指數盡墨 微軟跌4% 晶片股挫

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%