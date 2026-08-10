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Nvidia攜手6大金融巨頭 籌逾5000億美元發展AI

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
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輝達執行長黃仁勳。(路透)
輝達執行長黃仁勳。(路透)

輝達（Nvidia）今天表示，已與6家大型金融機構合作推出運算融資平台，目標為人工智慧（AI）基礎建設籌集超過5000億美元的第三方資金。

路透社報導，此舉凸顯出AI算力需求激增，正吸引機構投資者進場；與此同時，各國政府、企業及新創公司紛紛積極擴建資料中心，以支應AI運算需求。

大型科技企業已表示，AI支出不會放緩，預計今年合計支出將超過7300億美元。

輝達已與阿波羅（Apollo）、貝萊德（BlackRock）、黑石集團（Blackstone）、布魯克菲爾德投資管理公司（Brookfield）、高盛（Goldman Sachs）及KKR簽署合作備忘錄，合作建立上述融資平台。

這項計畫旨在讓前沿AI開發商、企業、政府及雲端服務供應商更廣泛取得輝達的基礎設施，同時為大型資產管理公司及私人資本機構創造期限更長、與使用量掛鉤的投資機會。

輝達執行長黃仁勳表示：「這些融資平台將協助客戶大規模取得稀缺的運算資源，並建造AI工廠，為AI時代的各個產業和國家提供動力。」

輝達表示，這些安排將為客戶「以具吸引力的利率，創造大規模的專用資金池」。

輝達並未透露融資條件、各家企業的投資承諾金額，也未公布計畫中的5000億美元資金投入時間表。

精華 FAQ

  • 輝達已與阿波羅、貝萊德、黑石集團、布魯克菲爾德投資管理公司、高盛及KKR簽署合作備忘錄，共同建立AI運算融資平台，吸引第三方資金投入基礎建設。

  • 平台目標是為人工智慧基礎建設籌集超過5000億美元，讓前沿AI開發商、企業、政府與雲端服務供應商更容易取得輝達相關運算資源。

  • 對AI產業而言，可加速建置資料中心與AI工廠；對大型資產管理與私人資本機構而言，則可獲得期限更長、與使用量掛鉤的投資機會。

輝達 NVIDIA 黑石集團

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