我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

美砸重金 強化礦產供應鏈

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國總統川普7日表示，聯邦政府將投資30億美元於多個關鍵礦產和電池計畫，是推動增加國內生產以及強化國家安全與產業政策一環，不僅有助補充在伊朗戰事中消耗的武器庫存，也可降低對中國供應鏈的依賴。

川普在國務院一場支持礦業的圓桌會議上告訴200多名礦業高層、教育界人士、投資人及政界人士：「我們正重拾美國作為全球礦產超級強權的應有地位。」他說，華府近年對礦業的關注度不足。

川普在演說中宣布多項投資，包括國防部（戰爭部）戰略資本辦公室（OSC）將向鋰離子電池零件製造商Sila Nanotechnologies提供14億美元有條件貸款，鈧礦產業者Sunrise Energy Metals和磁鐵開發商Niron Magnetics則各有4億美元和有1.5億美元有條件貸款。

美國輸出入銀行將對Westwater Resources、Global Advanced Materials與5E Advanced Materials提供5800萬美元貸款。

川普表示：「關鍵礦產是美國實力的原料，驅動先進武器到汽車等一切應用。我們希望這些必要產品都能在美國境內開採、提煉與製造。」

能源部也接待美國14所認證礦業學校代表，推廣礦業職涯並鼓勵更多學生投身相關領域。能源部宣布將提供1億美元補助，以協助強化教育計畫，並設定在兩年內使全國大學礦業相關畢業生人數倍增的目標。五角大廈也表示將為三所美國礦業學校的計畫提供8000萬美元資金。

另一方面，根據美國廣播公司新聞網（ABC）看到的信件，川普重新發起開革聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的行動，即使美國最高法院6月才讓他試圖解職庫克的舉措遭挫，他仍繼續攻擊聯準會的獨立性。

ABC報導指出，白宮上周致函庫克，表示川普正「考慮」解除她的職務，並要求她在三周內對未經證實的抵押貸款詐欺指控作出回應，她的律師則稱這些指控「毫無根據」。

精華 FAQ

  • 川普宣布聯邦政府將投入30億美元，支持多個關鍵礦產與電池相關計畫，涵蓋貸款、補助與教育資源，目的是提升國內生產能力並強化供應鏈安全。

  • 資金將流向鋰離子電池零件、鈧礦、磁鐵開發與相關材料業者，包括Sila Nanotechnologies、Sunrise Energy Metals、Niron Magnetics等，也有出口輸銀提供貸款。

  • 報導指出，川普重新啟動解除聯準會理事庫克職務的行動，白宮還要求她回應未經證實的抵押貸款詐欺指控，外界認為此舉持續衝擊聯準會獨立性。

供應鏈 伊朗 國務院

上一則

AI晶片買氣爆發 台韓上半年出口額超越日本

下一則

Nvidia傳砸30億 入股電力基建商

延伸閱讀

五角大廈將投資4億美元 助澳洲開發稀土礦物

五角大廈將投資4億美元 助澳洲開發稀土礦物
避險基金加碼做空美關鍵礦產股 川普政府砸重金仍難抬動中國供應鏈

避險基金加碼做空美關鍵礦產股 川普政府砸重金仍難抬動中國供應鏈
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」
川普不滿彈藥短缺 國防部催軍工廠3周交計畫增產

川普不滿彈藥短缺 國防部催軍工廠3周交計畫增產

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法