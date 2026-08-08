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貝瑞警告1987崩盤重演可信嗎？專家：「萬年空頭」忽略美股重要事實

編譯湯淑君／綜合外電
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評論者認為，對美股後市總是悲觀的「萬年空頭」，往往忽略一個重要事實：大跌後，未來...
評論者認為，對美股後市總是悲觀的「萬年空頭」，往往忽略一個重要事實：大跌後，未來會漲更多。（歐新社）

電影「大賣空」原型人物貝瑞5日警告，史坦普500指數再登新高峰可能顯示「美股接近重大頭部」，意味類似1987年華爾街崩盤可能尾隨而至。但評論者認為，對後市總是悲觀的「萬年空頭」（permabear），忽略美國股市一個重要事實：大跌之後，未來會漲得更多。

1987年10月19日，道瓊工業指數崩跌22.6%，至今仍是美股單日最大跌幅紀錄，史稱「黑色星期一」。

史坦普500指數本周再創歷史新高，是過去兩個月來首見。與此同時，俗稱華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）則大幅下滑。

貝瑞見狀在個人電子報平台發文說：「市場之所以上漲，是因為波動率減弱迫使波動率目標基金（volatility-targeting fund）提高槓桿，並帶動其他動能策略運用的槓桿。」他指的是避險基金和其他大型投資人運用的系統策略，這些投資策略會在市場波動率降低時自動加碼買進；若波動率躍升，就迅速減碼，導致股價下跌。

彭博資訊專欄作家李文（Jonathan Levin）指出，聚焦波動率，強化與1987年美股崩跌的聯想，當年市場也盛行一種稱為投資組合保險（portfolio insurance）的操作策略，，結果形成惡性的反饋迴圈，最終導致市場轟然崩塌。

李文認為，貝瑞示警提醒監管當局提高警覺，防範這種投資策略可能引發的系統性風險--一旦發生火警，所有人為了逃命，會同時爭先恐後奪門而出。但若把貝瑞的警語當作「市場擇時」（market timing）參考，或許完全沒用。

因為股市閃崩若是受市場內部動能驅動，通常傾向急遽反彈，在基本面如今日這麼強的情況下尤然。貝瑞提到1987年美股摔得很重，但他沒說的是，美股在1988年馬上反撲，而且在1989年持續迭創新高。

就算投資人時機掐很準，在「黑色星期一」前夕就賣股離場，也不太有用，除非也能神準抓住重返市場的時機，但這對「萬年空頭」而言是弱項。比起企圖抓「低買、高賣」的時間點，「長期投資」方為良策。

當然，目前美股史坦普500指數本益比已漲上歷史高點，但仍有穩固的基本面支撐，特別是一些企業的獲利動能堪稱記憶所及最強。而歷史顯示，空前新高往往會產生更多的空前新高。

李文的結論是：投資人評估風險是正確的，但「萬年空頭」的末日警語錯誤率遠高於命中率。可把他們的警告當作參考，但沒必要奉為神諭。

精華 FAQ

  • 他認為史坦普500再創新高、VIX下滑，可能反映波動率目標基金與動能策略持續加槓桿，若波動突然升高，這類策略會同步減碼，進而放大賣壓，形成類似1987年的惡性循環。

  • 文章認為他的警語值得監管與投資人警惕，因為波動率相關策略確實可能帶來系統性風險；但若把這種悲觀判斷當成精準擇時依據，往往不可靠，命中率未必高。

  • 因為市場受內部動能影響時常先急跌後急彈，1987年後美股在1988年即反撲、1989年續創新高；若只會先賣出，卻抓不到回場時機，反而容易錯過後續漲幅。

美股 華爾街 史坦普500

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