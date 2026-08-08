我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

CPU算力有多缺？傳亞馬遜管到EC2 下令自家工程師別浪費

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
為因應AI代理帶動的CPU需求，亞馬遜AWS傳出限制旗下工程師使用自家EC2虛擬...
為因應AI代理帶動的CPU需求，亞馬遜AWS傳出限制旗下工程師使用自家EC2虛擬伺服器服務。 （路透）

The Information報導，亞馬遜網路服務（AWS）正限縮旗下工程師使用自家虛擬伺服器租用平台EC2，5月就召集他們，要求減少對中央處理器（CPU）資源的浪費，確保AWS有足夠CPU算力提供給客戶。此時正值資料中心對CPU的需求大增，繪圖處理器（GPU）和CPU的需求比，已從傳統的八比一或四比一漸趨平衡。

EC2的執行個體（instance，虛擬伺服器）構成現代網路的很大一部分。傳統上，AWS工程師可用啟動自己的執行個體來進行開發，利用網路基礎架構相對較低的CPU使用率，在同樣的資源上運行更多虛擬機。但該公司工程師向The Information表示，他們現在需要等待數天才能取得使用權限，相較先前只需數小時。

亞馬遜在EC2執行個體中部署了多種不同類型的CPU，包括超微、英特爾，以及亞馬遜自研的Graviton5晶片。Graviton5是亞馬遜至今最強大的CPU，使用Arm架構，類似輝達的Vera CPU和安謀自己的AGI晶片。

AI代理的興起推動了CPU需求成長，就連像亞馬遜這樣的大公司都難以應付。舉例來說，亞馬遜上個月的一個編碼代理，就耗費了該公司180萬美元的詞元（token）成本，比開發預算超出860%。

雖然目前大部分的AI基礎設施都是圍繞著推理設計，這項作業可透過GPU加速。但代理作業卻比這樣複雜許多，經常牽涉到對在CPU上運作的工具呼叫，和在GPU上推理的更複雜協調。也正是這一點讓CPU在AI代理時代成為了注目焦點。

雖然亞馬遜正設法解決內部工程師和外部客戶間的CPU資源短缺問題，但據The Information報導，資源短缺主要影響的是競價型執行個體（Spot Instances）。一名顧問向該媒體表示，已簽約租借的資源並未出現短缺。

AWS發言人回應表示，「報導關於EC2的說法並不準確。做為我們日常營運的一部分，以及秉持著節儉的領導原則，我們始終致力於提升資源效率，以確保團隊能最適化資源利用」。

精華 FAQ

  • 報導指出，AWS為避免CPU資源被內部過度占用，要求工程師減少浪費，以便保留足夠算力服務外部客戶，顯示資料中心CPU供需已出現明顯壓力。

  • AI代理需要同時進行工具呼叫與協調運算，部分工作在CPU上執行、部分在GPU上推理，因此不只GPU，CPU需求也被快速拉高，成為新瓶頸。

  • 消息稱短缺主要影響Spot Instances，已簽約租用的資源並未明顯不足。AWS則表示報導不準確，強調會持續提升資源效率並貫徹節儉原則。

上一則

學者：密切關注8/12 押注Fed必升息的交易員將「投降」

下一則

貝瑞警告1987崩盤重演可信嗎？專家：「萬年空頭」忽略美股重要事實

延伸閱讀

AMD新品槓Nvidia 伺服器CPU比效能 還上演「x86對決安謀」路線大戰

AMD新品槓Nvidia 伺服器CPU比效能 還上演「x86對決安謀」路線大戰
蘇姿丰看好AI加速器、伺服器CPU 預言2030年AI商機2兆美元

蘇姿丰看好AI加速器、伺服器CPU 預言2030年AI商機2兆美元
亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出

亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出
整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看

整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀