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史坦普改寫新高 費半由Nvidia領軍周線反攻逾9% 下周關注CPI、應材財報

編譯劉忠勇／綜合外電
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展望下周，市場焦點將轉向7月消費者物價指數（CPI）。（歐新社）
展望下周，市場焦點將轉向7月消費者物價指數（CPI）。（歐新社）

美國7月就業意外萎縮，減輕聯準會（Fed）9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，史坦普500指數周五再創歷史新高。下周通膨數據和應用材料等科技企業財報表現，將攸關這波反攻能否延續。

史坦普500指數周五上漲0.6%，今年第26度改寫歷史新高；道瓊工業指數上漲0.3%，漲152點；那斯達克綜合指數上漲1.3%。三大指數周線同步走高。史坦普500上漲3.6%，那斯達克大漲5.2%，雙雙寫下4月以來最佳單周表現；道瓊上漲3%。

半導體股是市場反彈主力，費城半導體指數周五大漲2.6%，本周反彈逾9%，但仍較6月底高點低逾15%。輝達（Nvidia）本周大漲12%，市值增加5,620億美元，寫下歷來最大單周市值增幅。台積電ADR周五漲0.4%，本周反彈3.9%。

Raymond James投資管理公司首席市場策略師奧頓（Matt Orton）說：「我們需要看到半導體指數成分股有更多技術面回穩的跡象，才能真正確信最壞情況已經過去。財報整體表現算是令人振奮，但要說已經脫離險境，恐怕還有一段路要走。」

美股近日受到企業獲利支撐。FactSet彙整已公布業績和市場預測後估算，史坦普500成分股第2季獲利成長率達50.4%，可能創2021年第2季以來最高。

美國7月非農就業人數減少2.3萬人，經濟學家原估會增加8.3萬人。5月和6月就業人數經下修後，合計減少10.3萬人。失業率小幅降至4.1%，主要是更多美國人退出勞動市場。

美債殖利率應聲走低。對Fed政策預期較敏感的2年期公債殖利率降至4.203%，影響整體經濟借貸成本的10年期公債殖利率降至4.657%。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed 9月維持利率不變的機率為58%，升息機率為42%。貨幣市場仍預期Fed今年至少升息一次，但時間可能延至12月。

展望下周，市場焦點將轉向7月消費者物價指數（CPI）。路透訪問的經濟學家預估，CPI較去年同期上漲3.4%；剔除波動較大食品和能源價格的核心CPI，預估上漲2.5%。

高盛資產管理的羅斯納（Lindsay Rosner）表示，就業成長放緩有助支持Fed 9月按兵不動，但通膨數據才是最終決定因素。

如果CPI高於預期，升息疑慮可能迅速捲土重來。最不利的情況是通膨意外升溫、經濟成長卻持續疲弱，使美國面臨停滯性通膨風險，也迫使Fed在經濟走弱之際升息。

AI和科技股下周仍可能受到個別財報牽動。半導體設備商應用材料、網路設備商思科（Cisco），以及AI雲端基礎建設業者CoreWeave，均將在下周公布業績。

精華 FAQ

  • 7月非農就業意外減少2.3萬人，市場因此降低Fed 9月升息疑慮，帶動殖利率下滑與風險資產回升，科技、半導體股率先反彈，史坦普500也再寫新高。

  • 費半周五大漲2.6%，本周累計反彈逾9%；Nvidia單周大漲12%，市值增加5,620億美元，創歷來最大單周市值增幅，台積電ADR也同步回升3.9%。

  • 市場將聚焦7月CPI與應用材料、思科、CoreWeave等財報；若通膨高於預期，升息疑慮恐再起，並可能壓抑科技股反彈，成為多頭延續的關鍵考驗。

NVIDIA 史坦普500 那斯達克

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