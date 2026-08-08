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空前最大周線漲幅 2理由激勵Nvidia股價飆11% 重磅利多有望月底登場

編譯湯淑君／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳。（路透）
輝達執行長黃仁勳。（路透）

輝達（Nvidia）股價一周來飆漲逾11%，寫下該股空前最大周線漲幅紀錄，反映兩大利多因素助攻：SpaceX執行長馬斯克的誇讚，以及超大規模雲端運算業者的人工智慧（AI）資本支出持續旺盛。

馬斯克周二下午在SpaceX上市以來首場盈餘法說會上表示，輝達即將推出的Vera Rubin晶片架構效能是最佳的，所以SpaceX已決定以後「全用Nvidia打造」。他說：「我們認為它是最佳的AI電腦，而我們極為珍視與輝達多方面的密切合作與夥伴關係。」

輝達7日（周五）股價收漲2.3%，周線漲幅達11.6%，根據道瓊市場數據的資料，這是2025年5月16日當周躍漲16.1%以來最大周漲幅。本周股價大漲，讓輝達市值增加5,620億美元，單周市值增加這麼大，也是歷來首見。

之前，美國超大規模雲端業者釋出的利多消息，已經助長輝達股價。Google、亞馬遜和Meta Platforms全都表示，今年將提高資本支出。

AvaTrade首席市場分析師李蔓說，除了馬斯克的讚美之外，「更大的題材是超大規模業者此刻的AI基建支出有多高」。他接受MarketWatch訪問時表示，輝達仍是首屈一指的繪圖處理器（GPU）供應商。

不僅如此，輝達上季財報預定8月26日出爐，屆時可望再投下令市場驚喜的震撼彈。

李蔓說：「一些交易員顯然已提前布局。」不過，她指出，市場對輝達上季表現的期望已經很高，所以屆時股價也有可能拉回。

Motley Fool分析師卓瑞預期，輝達26日公布會計年度第2季財報時，可能帶來重磅利多，成為這個財報季給市場投下的最大震撼彈。

輝達財報大幅優於預期的前例不勝枚舉。例如，輝達預期第1季（止於4月26日）營收可達780億美元，結果交出820億美元的亮麗成績單。輝達預估第2季營收可達910億美元，但卓瑞認為實際數字可能比去年同期倍增到逼近950億美元，大幅超越華爾街分析師共識預測的919億美元。

精華 FAQ

  • 主要來自兩大利多：馬斯克公開稱讚輝達即將推出的Vera Rubin架構，以及Google、亞馬遜、Meta等超大規模雲端業者持續提高AI資本支出。

  • 馬斯克表示，Vera Rubin晶片架構的效能是最佳的，SpaceX未來將「全用Nvidia打造」，並強調輝達是最佳AI電腦，雙方合作夥伴關係非常密切。

  • 市場聚焦8月26日輝達公布會計年度第2季財報，外界預期可能再釋出重磅利多，但由於市場期待已高，財報後股價也可能出現回吐。

NVIDIA SpaceX 輝達

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