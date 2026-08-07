Nvidia傳考慮縮減Rubin Ultra的HBM容量 部分原因是記憶體供應恐不足

輝達傳出正考慮縮減Rubin Ultra搭載的高頻寬記憶體容量。（路透）

科技媒體The Information周四引述知情人士報導，輝達 （Nvidia）正考慮調降下一代Rubin Ultra繪圖處理器（GPU）搭載的高頻寬記憶體（HBM）容量，可能低於原先規畫。

輝達至少測試三種Rubin Ultra版本，部分版本的記憶體容量少於最初公布的規格。輝達考慮採用較低容量設計，部分原因可能是無法取得足夠的高階記憶體，來供應原始設計。

Rubin Ultra的最終規格尚未定案，預計要到明年底才會出貨。輝達未回應置評要求。