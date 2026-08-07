FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，聯準會 （Fed）主席華許 （Kevin Warsh）坦承上任以來犯了一些錯，但不足以成為推翻他改造聯準會的理由，仍將維持一貫的寡言溝通風格。此外，若未來幾周公布的通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期也隨之升高，華許也對9月升息做好準備。

知情人士透露，儘管華許提出了縮減央行6.7兆美元資產負債表來緊縮貨幣政策的可能性，但目前利率 仍是主要的政策工具，若有必要，將在後續的政策會議上動用。

親近華許的人士說，華許坦言在他執掌這個全球最重要央行的前十周，犯了一些錯，包含未能強化他想傳達重視物價穩定的關鍵訊息、讓市場不清楚他對聯準會進行長期改革的計畫是否會影響近期決策。

但這些消息人士都確信，華許不會因此改變路線。他改造聯準會策略的一大支柱是，大幅減少決策者對市場的指引。

然而，與華許關係密切的人士指出，鑒於市場的通膨預期指標仍低，且近幾天回落，意味投資人認為聯準會依然致力於實現2%的通膨目標。

另據美國媒體報導，華許上任後，美國總統川普已屢次與華許通話，而且是連續好幾天打好幾通電話，接著又沉寂更長一段時間，顯示兩人的溝通方式有別於近年慣例。

報導指出，華許上任還不到三個月，川普就已針對多個議題諮詢華許的意見，包括伊朗戰爭與人工智慧（AI）快速崛起對經濟的可能影響，但兩人是否討論過貨幣政策，不得而知。一位消息人士堅稱，華許獲得參議院確認任命以來，川普從未主動提起過利率議題。

一些知情人士透露，華許在與川普的對話中，常對經濟表達正面看法，也呼應他的公開發言。

消息人士說，川普常在電視上看到華許後，讚揚華許的外貌，他也已告知政治盟友，他認為華許是珍貴的外部經濟顧問，與對待Fed前主席鮑爾的方式大相逕庭。川普曾以拒絕降息與降息幅度太小，批評鮑爾是「慢半拍先生」，且多次威脅要開除鮑爾。

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