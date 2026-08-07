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每1美元營收、逾50美分轉營利 雲端服務供應商擊退變現疑慮

編譯季晶晶、科技組／綜合報導
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大型科技公司持續擴建AI資料中心，雲端業務增量利潤率已從33.8%升至50.9%...
大型科技公司持續擴建AI資料中心，雲端業務增量利潤率已從33.8%升至50.9%。（路透）

全球雲端巨頭猛砸錢投資AI基建，引發市場「鉅額投資何時回收」疑慮，導致近期全球晶片股重挫之際，「巴隆周刊」（Barron's）拆解主要雲端服務供應商（CSP）最新財報後發現，CSP把營收轉為獲利的能力正在增加，甚至每增加1美元營收，就有逾50美分轉化為營業利益。

法人指出，隨著「巴隆周刊」以量化數字彰顯CSP把營收轉為獲利的能力正在增加，有助提振市場信心，台積電鴻海、廣達、緯創等台灣AI供應鏈同步沾光。

「巴隆周刊」認為，雖然投資人擔憂大型科技公司持續砸大錢建設AI資料中心，但比起資本支出，更值得注意的指標可能是增量利潤率（incremental margins），也就是每新增1美元營收，有多少能轉化為營業利益。

就亞馬遜、微軟和Google母公司字母（Alphabet）最新財報來看，三大廠第2季新增的雲端年化營收合計達到560億美元，更驚人的是，三家公司雲端業務的增量利潤率從一年前的33.8%，跳升至50.9%。

換言之，每增加1美元營收，就有超過50美分轉化為營業利益。

研究公司Melius Research分析師雷澤斯（Ben Reitzes）指出，這清楚表明，AI基建已不再是投機性擴建。投資人似乎也同意。從財報公布日至今，微軟和亞馬遜股價分別累漲26%與17%；儘管字母在財報出爐後一度拉回，這段期間仍漲約6%。

背後驅動力並非成本下降，而是有更多企業把複雜、利潤率較高的AI工作負載移往雲端，包括使用AI代理。企業需要的不只是先進晶片，還包括算力、網路、記憶體與資料儲存等資源，並且願意為此付費。

利潤率擴大，也讓雲端業者更有信心繼續建設大型資料中心，使晶片製造商與其他硬體供應商持續受惠。雷澤斯表示，AI發展速度已超過超大規模雲端業者增建設施的速度，這對AI投資熱潮是大利多。

精華 FAQ

  • 最重要的訊號是雲端業務把新增營收轉成獲利的能力大幅提升，增量利潤率升至50.9%，代表每增加1美元營收，已有超過50美分轉為營業利益。

  • 因為亞馬遜、微軟與Alphabet的雲端業務增量利潤率明顯上升，顯示AI資料中心帶來的收入能更有效轉成利潤，不再只是高成本擴張。

  • 雲端業者更有信心持續擴建大型資料中心，將持續帶動台積電、鴻海、廣達、緯創等AI供應鏈，以及晶片、網路、記憶體與儲存設備需求。

Google 鴻海 台積電

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