Google AI部門多名大將出走 市場憂領導地位不保

狄恩等多位AI大將離職，外界質疑Google能否保住在AI領域的領導地位。（取材自維基百科）

Google 母公司Alphabet在5日發布的部落格文章中宣布，人工智慧（AI ）部門DeepMind高層進行大改組，執行長哈薩比斯將轉任董事長，主要是因為包括狄恩（Jeff Dean）等多名AI大將離職，令外界質疑Google能否保住在AI領域的領導地位。

對Google而言，能否保持AI領先地位，如今已成攸關存亡的大事。生成式AI進步飛速，不僅成為Google搜尋的實際替代選擇，也可能削弱其廣告事業。而最新Gemini模型的旗艦版本原定6月推出，至今卻遲未發布，引發投資人和業界擔憂Google落後Anthropic和OpenAI 。這兩大對手今年都已各自挖角一名Google的AI事業明星，當時也都引發Alphabet股價巨震。

要在AI競賽中勝出，合適的人才不可或缺。全球只有極少數工程師具備開發複雜通用AI模型的豐富經驗，過去大多數都在Google任職。這波高層人事變動，可能使Google更難招募頂尖人才，也不利於和其他AI實驗室競爭。

在此同時，Alphabet傳出重返債市籌資。該公司上半年已發行超過500億美元債券。

彭博資訊6日報導，消息人士透露，這回最多會發行十批的美元投資級債券，年限從2到40年都有，最長期限的債券殖利率大約比美債高1.55個百分點，籌措至少250億美元。

一直到最近，Gemini的開發還是由狄恩、維尼爾斯（Oriol Vinyals）和6月跳槽到OpenAI的沙澤爾（Noam Shazeer）共同領導。早在AI成為科技創新的核心之前，狄恩和得過諾貝爾獎的哈薩比斯一直被視為Google的AI事業領軍人物。

如今狄恩將離開長年任職的Google，成立一家名為Discovery Loop的新創，並帶走至少三位DeepMind知名員工共同創業，包括格馬瓦特（Sanjay Ghemawat）、黎曰國（Quoc Le）和維尼爾斯。Discovery Loop主要研究如何在機器學習、科學和工程領域有突破性發展，採公益公司結構運作。

Google在5日宣布，組織調整後，哈薩比斯將兼任Google DeepMind董事長和Alphabet首席科學家，DeepMind的日常營運則交給長期擔任副手的卡武克丘格魯（Koray Kavukcuoglu），卡武克丘格魯升任DeepMind資深副總裁，未來將向Alphabet執行長皮伽報告。