我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

房地產資訊網站Zillow裁員500人

Google AI部門多名大將出走 市場憂領導地位不保

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
狄恩等多位AI大將離職，外界質疑Google能否保住在AI領域的領導地位。（取材...
狄恩等多位AI大將離職，外界質疑Google能否保住在AI領域的領導地位。（取材自維基百科）

Google母公司Alphabet在5日發布的部落格文章中宣布，人工智慧（AI）部門DeepMind高層進行大改組，執行長哈薩比斯將轉任董事長，主要是因為包括狄恩（Jeff Dean）等多名AI大將離職，令外界質疑Google能否保住在AI領域的領導地位。

對Google而言，能否保持AI領先地位，如今已成攸關存亡的大事。生成式AI進步飛速，不僅成為Google搜尋的實際替代選擇，也可能削弱其廣告事業。而最新Gemini模型的旗艦版本原定6月推出，至今卻遲未發布，引發投資人和業界擔憂Google落後Anthropic和OpenAI。這兩大對手今年都已各自挖角一名Google的AI事業明星，當時也都引發Alphabet股價巨震。

要在AI競賽中勝出，合適的人才不可或缺。全球只有極少數工程師具備開發複雜通用AI模型的豐富經驗，過去大多數都在Google任職。這波高層人事變動，可能使Google更難招募頂尖人才，也不利於和其他AI實驗室競爭。

在此同時，Alphabet傳出重返債市籌資。該公司上半年已發行超過500億美元債券。

彭博資訊6日報導，消息人士透露，這回最多會發行十批的美元投資級債券，年限從2到40年都有，最長期限的債券殖利率大約比美債高1.55個百分點，籌措至少250億美元。

一直到最近，Gemini的開發還是由狄恩、維尼爾斯（Oriol Vinyals）和6月跳槽到OpenAI的沙澤爾（Noam Shazeer）共同領導。早在AI成為科技創新的核心之前，狄恩和得過諾貝爾獎的哈薩比斯一直被視為Google的AI事業領軍人物。

如今狄恩將離開長年任職的Google，成立一家名為Discovery Loop的新創，並帶走至少三位DeepMind知名員工共同創業，包括格馬瓦特（Sanjay Ghemawat）、黎曰國（Quoc Le）和維尼爾斯。Discovery Loop主要研究如何在機器學習、科學和工程領域有突破性發展，採公益公司結構運作。

Google在5日宣布，組織調整後，哈薩比斯將兼任Google DeepMind董事長和Alphabet首席科學家，DeepMind的日常營運則交給長期擔任副手的卡武克丘格魯（Koray Kavukcuoglu），卡武克丘格魯升任DeepMind資深副總裁，未來將向Alphabet執行長皮伽報告。

精華 FAQ

  • Alphabet宣布DeepMind高層大改組，哈薩比斯改任董事長與首席科學家，日常營運交由副手卡武克丘格魯負責，顯示公司正因人才流失而重新調整AI管理架構。

  • 包括Jeff Dean、Oriol Vinyals與Noam Shazeer等AI關鍵人物相繼離開，且部分轉投或另創新創，讓外界擔心Google難以留住頂尖研究人才，也可能削弱Gemini開發動能。

  • 彭博指出，Alphabet傳出重返債市籌資，可能發行最多10批美元投資級債券、年限2到40年，規模至少250億美元；加上上半年已發逾500億美元債券，顯示其資本支出壓力不小。

Google AI OpenAI

上一則

Meta AI模型測試意外 入侵外部服務系統

下一則

美國干預日圓後 接下來可能盯上其他亞幣

延伸閱讀

Google人工智慧部門高層人事大地震 他一走股價重挫4%

Google人工智慧部門高層人事大地震 他一走股價重挫4%
美四大CSP今年AI支出衝7450億美元 動能穩固

美四大CSP今年AI支出衝7450億美元 動能穩固
如何大賣AI晶片給Anthropic使用？FT爆料Google籌組2,000億融資連環扣

如何大賣AI晶片給Anthropic使用？FT爆料Google籌組2,000億融資連環扣
AI生成假影像疑慮 Google地球新功能急下架

AI生成假影像疑慮 Google地球新功能急下架

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯