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紐約時報純數位訂戶Q2增28萬 成長減速

編譯簡國帆／綜合報導
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紐約時報上季新增28萬戶純數位訂戶，增長減速，顯示Google搜尋與引薦流量下滑...
紐約時報上季新增28萬戶純數位訂戶，增長減速，顯示Google搜尋與引薦流量下滑的衝擊。（美聯社）

儘管有美伊戰爭與世界盃足球賽等熱門新聞，紐約時報（New York Times）上季新增28萬戶純數位訂戶，增長減速，顯示Google搜尋與引薦流量下滑的衝擊，股價5日重挫逾13%。華爾街日報（WSJ）母公司新聞公司（News Corp）上季營收與獲利則都優於預期。

紐時5日公布，第2季總營收年比成長11.2%到7.625億美元，經調整後營業利益增長16.1%到1.553億美元，都高於預期。

不過，第2季新增28萬戶純數位訂戶，少於第1季的31萬戶，整體純數位訂戶年增13%到1280萬戶，也不如預估。上季純數位訂閱營收年比增加16.4%到4.079億美元，平均每位用戶的純數位營收增長3.1%到9.94美元。紐時上季紙本訂戶年減5.2%到55萬戶，總訂戶數增至1335萬戶。

在廣告部分，紐時上季整體廣告營收增加11.3%到1.491億美元，數位廣告營收跳增20.7%到1.14億美元，都高於預期，聯盟行銷、授權及其他類別營收則提高7.1%到7550萬美元。

為吸引流量，紐時旗下體育新聞網站The Athletic並未用付費牆擋住世足賽相關報導，並推出新報導形式。

此外，新聞公司止於6月30日的年度第4季（上季）營收年增11%到23.4億美元，經調整後每股純益0.35美元，都高於市場預期，主要是旗下道瓊公司（Dow Jones）、出版商哈波柯林斯以及數位不動產服務部門貢獻成長。

發行WSJ、巴隆金融周刊等內容的道瓊公司，上季營收增加7%到6.44億美元。WSJ上季的平均純訂戶超過446萬戶，高於之前一季的433萬戶，若納入紙本，WSJ平均總訂戶數為483萬戶，也多於之前一季的471萬戶。

哈波柯林斯部門營收增加15%到5.66億美元，數位不動產服務部門營收增加19%到5.53億美元。

精華 FAQ

  • 紐時第2季新增純數位訂戶28萬戶，少於第1季的31萬戶，且整體純數位訂戶年增13%至1280萬戶也不如預估，顯示成長動能放緩。

  • 雖然營收與獲利都優於預期，但新增訂戶不及前季、純數位訂戶表現低於預估，加上Google搜尋與引薦流量下滑影響成長前景，拖累股價下跌。

  • 新聞公司年度第4季營收年增11%至23.4億美元，調整後EPS為0.35美元，均優於預期；其中道瓊公司、哈波柯林斯與數位不動產服務部門都有明顯成長。

紐約時報 華爾街 Google

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