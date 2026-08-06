馬斯克要蓋Terafab晶圓廠首期砸168億元 還要自建發電廠供電
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馬斯克的太空公司SpaceX與電動車公司特斯拉（Tesla）初期將投入168億美元，在德州格萊姆斯郡（Grimes County）興建名為Terafab的先進AI半導體製造園區，同時還計劃自建天然氣發電廠以支援電力。此時正值這兩家公司正全力爭取對未來發展至關重要的晶片產能。
在目前全球晶片供應吃緊的情況下，SpaceX、特斯拉未來數年預估將需要超過1太瓦（TW）的算力，因此興建Terafab目標是縮小上述供需差距。
SpaceX周四在官網聲明表示，未來擴建階段可能使整體投資金額大幅增加，該園區預期僱用至少3,000人。
馬斯克表示：「Terafab正把最先進的製造能力帶回美國，在『孤星州』（德州）創造數千個高薪工作，同時讓我們能夠大規模生產用於地球與太空的AI晶片。」
另一方面，負責SpaceX能源與資料中心開發的崔特爾（Riley Trettel）周三在格萊姆斯郡一場公開會議中表示：「我們將自備電力。我們將興建天然氣發電廠，也會建置大規模電池儲能系統，以儲存電力。」
馬斯克近年持續深化旗下企業的AI整合布局。今年稍早，SpaceX收購了他創立的AI新創公司xAI，交易重點是打造太空資料中心；隨後，合併後的新公司於6月完成史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）。
Terafab工廠規劃占地約1億平方英尺（約281萬坪）、採垂直整合設計，將在同一座廠房內完成先進邏輯晶片與記憶體晶片的製造、封裝及測試，生產支援Tesla Optimus人形機器人與Cybercab自駕計程車所需的處理器，以及供SpaceX太空資料中心使用的高效能晶片。
5月的文件顯示，SpaceX最初提議投入550億美元建設Terafab；若後續擴建計畫全部完成，總投資金額將提高至1,190億美元。
為推動這項計畫，SpaceX今年稍早已與英特爾敲定合作。英特爾正積極擴展晶圓代工業務，做為公司重振計畫的重要一環。
特斯拉今年4月已在自家德州超級工廠（Giga Texas）北園區動工興建一座研發中心，做為Terafab計畫的前期試驗計畫。
Terafab所在地鄰近吉本斯溪水庫，兩家公司計畫使用該水庫的水源進行工業運作，而非抽取當地地下水。
事實上，馬斯克及其企業早已深耕德州能源市場。特斯拉除了生產大型電網級儲能設備Megapack外，也在休士頓西部設有Megapack工廠。
崔特爾最後表示：「我們將幾乎立刻啟動這項計畫。我們需要開始土木工程、打好地基，並全力推進建設。」
兩家公司計畫在美國德州格萊姆斯郡興建Terafab先進AI半導體製造園區，目標是在當地建立大型垂直整合晶片生產基地，並帶動相關就業與基礎建設。 新聞指出，SpaceX與Tesla初期將投入168億美元；先前文件則顯示，原始提案為550億美元，若後續擴建全部完成，總投資金額可能提高到1,190億美元。 因為Terafab未來需要大量電力支援AI晶片製造，SpaceX表示將自行興建天然氣發電廠，並配置大規模電池儲能系統，以降低外部電力供應不足的風險。
精華 FAQ
兩家公司計畫在美國德州格萊姆斯郡興建Terafab先進AI半導體製造園區，目標是在當地建立大型垂直整合晶片生產基地，並帶動相關就業與基礎建設。
新聞指出，SpaceX與Tesla初期將投入168億美元；先前文件則顯示，原始提案為550億美元，若後續擴建全部完成，總投資金額可能提高到1,190億美元。
因為Terafab未來需要大量電力支援AI晶片製造，SpaceX表示將自行興建天然氣發電廠，並配置大規模電池儲能系統，以降低外部電力供應不足的風險。
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