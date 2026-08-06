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紐時純數位訂戶成長放緩、股價重挫13% WSJ母公司則報喜

編譯簡國帆／綜合外電
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紐約時報（New York Times）上季新增28萬戶純數位訂戶，增長減速，顯...
紐約時報（New York Times）上季新增28萬戶純數位訂戶，增長減速，顯示Google搜尋與引薦流量下滑的衝擊。（美聯社）

儘管有美伊戰爭與世界盃足球賽等熱門新聞，紐約時報（New York Times）上季新增28萬戶純數位訂戶，增長減速，顯示Google搜尋與引薦流量下滑的衝擊，股價5日重挫逾13%。華爾街日報（WSJ）母公司新聞公司（News Corp）上季營收與獲利則都優於預期。

紐時5日公布，第2季總營收年比成長11.2%到7.625億美元，經調整後營業利益增長16.1%到1.553億美元，都高於預期。

不過，第2季新增28萬戶純數位訂戶，少於第1季的31萬戶，整體純數位訂戶年增13%到1280萬戶，也不如分析師預估。上季純數位訂閱營收年比增加16.4%到4.079億美元，平均每位用戶的純數位營收增長3.1%到9.94美元。

紐時上季紙本訂戶年減5.2%到55萬戶，使總訂戶數增至1335萬戶，若要達成2027年底前1500萬戶的目標，未來六季必須平均每季新增27.5萬戶訂戶。

紐時執行長萊維恩（Meredith Kopit Levien）表示，少數大型科技業者上季持續形塑快速變遷的資訊生態系，變動導致流向內容業者的流量繼續下滑，「紐時無法免疫於衝擊」。

AI衝擊流量

在廣告部分，紐時上季整體廣告營收增加11.3%到1.491億美元，數位廣告營收跳增20.7%到1.14億美元，都高於預期，聯盟行銷、授權及其他類別營收則提高7.1%到7550萬美元。

紐時上季成本也增加，經調整後營運成本年比提高10%到6.072億美元，略高於該公司先前預測，主因是薪酬與福利支出、以及行銷開支增加。為吸引流量，紐時旗下體育新聞網站The Athletic並未用付費牆擋住世足賽的相關報導，而且推出新的報導形式。

財務長巴迪恩（Will Bardeen）表示，本季經調整後營運成本預料將增加8%-9%，但這是紐時對高品質新聞與數位產品體驗的「有紀律投資」一環。

展望前景，紐時預期本季總訂閱營收將成長9%-11%，純數位訂閱營收將增長12%-15%，但中位數低於市場預估的14.2%，數位廣告營收成長率預料將是10%-20%區間的中高位數。

萊維恩預期體育賽事報導的進展，將在美式足球聯盟（NFL）賽季驅動成功，影音仍是「長期機會」

WSJ母公司報喜

另一方面，新聞公司止於6月30日的年度第4季（上季）營收年增11%到23.4億美元，經調整後每股純益0.35美元，都高於市場預期，主要是旗下道瓊公司（Dow Jones）、出版商哈波柯林斯（HarperCollins）以及數位不動產服務部門貢獻成長。

發行WSJ、巴隆金融周刊（Barron's）等內容的道瓊公司，上季營收增加7%到6.44億美元。WSJ上季的平均純訂戶超過446萬戶，高於之前一季的433萬戶，若納入紙本，WSJ平均總訂戶數為483萬戶，也多於之前一季的471萬戶。

哈波柯林斯部門營收增加15%到5.66億美元，數位不動產服務部門營收增加19%到5.53億美元。

新聞公司已和Meta及OpenAI簽署內容協議，執行長湯森（Robert Thomson）表示，正和好幾家其他公司深入討論「重大」協議，他相信新聞公司是AI生態系的重要參與者。

精華 FAQ

  • 紐時上季僅新增28萬戶純數位訂戶，少於前季31萬戶，且不如分析師預估。市場擔心Google搜尋與引薦流量下滑，會進一步拖慢未來成長。

  • 沒有。紐時第2季總營收年增11.2%，營業利益增16.1%，數位廣告營收更跳增20.7%。雖然成本上升，但整體財務表現仍高於預期。

  • News Corp上季營收年增11%，經調整後每股純益0.35美元，均優於預期。WSJ訂戶增加，哈波柯林斯與數位不動產服務也同步成長，並與AI業者展開合作。

Google 華爾街 紐約時報

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