AI資料中心不是錢坑？「增量利潤率」揭真相：每1美元營收 5毛是利潤
雖然投資人擔憂大型科技公司持續砸大錢建設AI資料中心，但比起資本支出，更值得注意的指標可能是增量利潤率（incremental margins），也就是每新增1美元營收，有多少能轉化為營業利益。
亞馬遜、微軟和Google母公司Alphabet第2季新增的雲端年化營收合計達到560億美元，更驚人的是，三家公司雲端業務的增量利潤率從一年前的33.8%，跳升至50.9%。換言之，每增加1美元營收，就有超過50美分轉化為營業利益。
研究公司Melius Research分析師Ben Reitzes指出，這清楚表明，AI基礎設施已不再是投機性擴建。投資人似乎也同意。從財報公布日至今，微軟和亞馬遜股價分別累漲26%與17%；Alphabet儘管財報出爐後一度拉回，這段期間仍上漲約6%。
背後驅動力並非成本下降，而是有更多企業把複雜、利潤率較高的AI工作負載移往雲端，包括使用AI代理。企業需要的不只是先進晶片，還包括算力、網路、記憶體與資料儲存等資源，並且願意為此付費。
利潤率擴大，也讓雲端業者更有信心繼續建設大型資料中心，使晶片製造商與其他硬體供應商持續受惠。Ben Reitzes表示，AI發展速度已超過超大規模雲端業者增建設施的速度，這對AI投資熱潮是大利多。
關鍵指標是增量利潤率，也就是每新增1美元營收，有多少能轉成營業利益。這個數字越高，代表新增業務帶來的獲利效率越強。 三家公司第2季新增的雲端年化營收合計達560億美元，雲端業務增量利潤率也從一年前的33.8%升到50.9%，顯示成長同時兼具獲利能力。 因為企業把更複雜、利潤更高的AI工作負載搬上雲端，願意為算力、網路、記憶體與儲存付費，讓雲端業者獲利改善，也更有信心擴建資料中心。
精華 FAQ
關鍵指標是增量利潤率，也就是每新增1美元營收，有多少能轉成營業利益。這個數字越高，代表新增業務帶來的獲利效率越強。
三家公司第2季新增的雲端年化營收合計達560億美元，雲端業務增量利潤率也從一年前的33.8%升到50.9%，顯示成長同時兼具獲利能力。
因為企業把更複雜、利潤更高的AI工作負載搬上雲端，願意為算力、網路、記憶體與儲存付費，讓雲端業者獲利改善，也更有信心擴建資料中心。
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