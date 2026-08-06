AI資料中心不是錢坑？「增量利潤率」揭真相：每1美元營收 5毛是利潤

大型科技公司持續擴建AI資料中心，雲端業務增量利潤率已從33.8%升至50.9%。(路透)

雖然投資人擔憂大型科技公司持續砸大錢建設AI資料中心，但比起資本支出，更值得注意的指標可能是增量利潤率（incremental margins），也就是每新增1美元營收，有多少能轉化為營業利益。

亞馬遜 、微軟 和Google 母公司Alphabet第2季新增的雲端年化營收合計達到560億美元，更驚人的是，三家公司雲端業務的增量利潤率從一年前的33.8%，跳升至50.9%。換言之，每增加1美元營收，就有超過50美分轉化為營業利益。

研究公司Melius Research分析師Ben Reitzes指出，這清楚表明，AI基礎設施已不再是投機性擴建。投資人似乎也同意。從財報公布日至今，微軟和亞馬遜股價分別累漲26%與17%；Alphabet儘管財報出爐後一度拉回，這段期間仍上漲約6%。

背後驅動力並非成本下降，而是有更多企業把複雜、利潤率較高的AI工作負載移往雲端，包括使用AI代理。企業需要的不只是先進晶片，還包括算力、網路、記憶體與資料儲存等資源，並且願意為此付費。

利潤率擴大，也讓雲端業者更有信心繼續建設大型資料中心，使晶片製造商與其他硬體供應商持續受惠。Ben Reitzes表示，AI發展速度已超過超大規模雲端業者增建設施的速度，這對AI投資熱潮是大利多。