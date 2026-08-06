我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嫁進大家族也能游刃有餘 3星座女最會持家「老小服服貼貼」

15艘川普「黃金艦隊」造價2750億元 首艦至少要等8年

AI資料中心不是錢坑？「增量利潤率」揭真相：每1美元營收 5毛是利潤

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大型科技公司持續擴建AI資料中心，雲端業務增量利潤率已從33.8%升至50.9%...
大型科技公司持續擴建AI資料中心，雲端業務增量利潤率已從33.8%升至50.9%。(路透)

雖然投資人擔憂大型科技公司持續砸大錢建設AI資料中心，但比起資本支出，更值得注意的指標可能是增量利潤率（incremental margins），也就是每新增1美元營收，有多少能轉化為營業利益。

亞馬遜微軟Google母公司Alphabet第2季新增的雲端年化營收合計達到560億美元，更驚人的是，三家公司雲端業務的增量利潤率從一年前的33.8%，跳升至50.9%。換言之，每增加1美元營收，就有超過50美分轉化為營業利益。

研究公司Melius Research分析師Ben Reitzes指出，這清楚表明，AI基礎設施已不再是投機性擴建。投資人似乎也同意。從財報公布日至今，微軟和亞馬遜股價分別累漲26%與17%；Alphabet儘管財報出爐後一度拉回，這段期間仍上漲約6%。

背後驅動力並非成本下降，而是有更多企業把複雜、利潤率較高的AI工作負載移往雲端，包括使用AI代理。企業需要的不只是先進晶片，還包括算力、網路、記憶體與資料儲存等資源，並且願意為此付費。

利潤率擴大，也讓雲端業者更有信心繼續建設大型資料中心，使晶片製造商與其他硬體供應商持續受惠。Ben Reitzes表示，AI發展速度已超過超大規模雲端業者增建設施的速度，這對AI投資熱潮是大利多。

精華 FAQ

  • 關鍵指標是增量利潤率，也就是每新增1美元營收，有多少能轉成營業利益。這個數字越高，代表新增業務帶來的獲利效率越強。

  • 三家公司第2季新增的雲端年化營收合計達560億美元，雲端業務增量利潤率也從一年前的33.8%升到50.9%，顯示成長同時兼具獲利能力。

  • 因為企業把更複雜、利潤更高的AI工作負載搬上雲端，願意為算力、網路、記憶體與儲存付費，讓雲端業者獲利改善，也更有信心擴建資料中心。

Google 亞馬遜 微軟

上一則

Google人工智慧部門高層人事大地震 他一走股價重挫4%

延伸閱讀

美四大CSP今年AI支出衝7450億美元 動能穩固

美四大CSP今年AI支出衝7450億美元 動能穩固
整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看

整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看
亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出

亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出
Google再上調資本支出 分析師：雲端業者恐跟進加碼

Google再上調資本支出 分析師：雲端業者恐跟進加碼

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30
日媒報導，美國貝恩資本已決定以超過6.35億美元，向美國私募股權業者TA合夥公司和其他企業，收購「貢茶」股權。圖為資料照。(記者魏妤庭／攝影)

日媒：貝恩資本擬砸逾6.3億美元 接手「貢茶」股權

2026-08-05 09:58

超人氣

更多 >
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家