美7月就業數增4.4萬人 低於預期 顯示招聘動能放緩

美國企業7月新增就業人數低於預期，且是半年來最少，代表就業市場歷經一段穩健成長期後，招聘動能已有所放緩。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，7月美國民間就業人數增加4.4萬人，為年初以來最少，前月數據經修正後為增加9.5萬人。7月新增就業人數低於彭博調查所有經濟學家的預期。

儘管招聘有所放緩，但報告也顯示，跳槽員工的薪資增速升至近一年來最高。這代表在企業和消費者需求依然強勁的支撐下，美國勞動市場總體仍保持穩健。如果美國政府預定本周五公布的非農就業報告，也呈現相同的趨勢，代表聯準會 （Fed）官員仍可將注意力集中在依然偏高的通膨上。

Fed主席華許上周在政策會議後的記者會上表示，美國就業市場「穩固」且「穩定」。Fed當時決定維持利率 不變，儘管有三位官員支持升息，出現相當罕見的重大歧異。

這份由ADP與史丹福大學數位經濟實驗室共同發布的報告還顯示，跳槽員工的薪資較上年同期成長7%；留任員工的薪資增幅則維持在4.4%。若以個別產業來看，金融業和製造業的薪資漲幅較明顯。此外，教育和醫療服務行業新增就業3.6萬人，而休閒和飯店產業裁員1.1萬人。新增就業人數中，超過一半來自小型企業。

ADP首席經濟學家李察森在聲明中表示，「跳槽員工對實際的經濟狀況高度敏感，他們的薪資快速成長反映出，勞動市場部分領域仍存在人力供給吃緊的狀況。」

另據美國勞工統計局4日公布的最新JOLTS數據，美國6月職缺數從5月的754萬（修正後數據）降至736萬，但招聘人數小幅增加，裁員人數變化不大，代表進入夏季後企業用人需求整體而言保持穩定，只是部分企業在擴大員工規模方面仍保持謹慎。

職缺減少主要受醫療保健、休閒和飯店業、躉售貿易以及商業服務業招人需求減少所拖累，休閒和飯店業招聘人數連續第三個月下降，降至2025年初以來最低水準，削弱了之前市場對世足賽帶動人力需求的預期。

至於運輸和倉儲業職缺則見增加。聯邦政府職缺更升至2024年底以來最高水準。

JOLTS報告還顯示，每名失業者對應的職缺數大致維持在1:1不變。這一指標受Fed密切關注，主要用於衡量勞動力供需平衡的重要參考。