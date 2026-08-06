超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

超微 （AMD）公布最新財報，第2季業績高於市場預期，超微董事長暨執行長蘇姿丰 更釋出明年資料中心相關營收成長將超過一倍看法。

不過，因超微本季財務展望未達市場期待的高標，對明年展望細節說明不多，加上SpaceX 將不再採用其晶片等影響，拖累超微股價5日在美股重挫7.04%。

超微第2季營收達創紀錄的115.36億美元，季增13%、年增五成，以非美國一般公認會計原則（non-GAAP）計算，毛利率56%，年增13個百分點，淨利27.6億美元，季增22%、年增2.53倍，稀釋後每股純益1.66美元，包括營收與獲利表現都高於華爾街預估。

超微資料中心事業群第2季營收67.18億美元，優於預期，年增1.07倍，營收占比達58%，成長動能來自於對EPYC處理器與Instinct GPU的強勁需求。超微預期，資料中心相關銷售將在下半年進一步加速成長，推動更強勁的整體營收成長與持續的獲利擴張。

此外，超微第2季涵蓋PC產品線的客戶端業務營收30.6億美元，年增23%，也略高於分析師預估，成長動能來自於對Ryzen處理器的強勁需求。但其遊戲業務營收年減31%，降至7.79億美元，低於預期。

展望第3季，超微預期營收約127億至133億美元，以營收範圍的中間值計算，年增率約41%，季增率約13%。非GAAP毛利率預期約保持56%。

蘇姿丰表示，第2季營收及獲利創新高，展望下半年，隨著EPYC產品線需求加速成長、Instinct產品線部署規模持續擴大，以及Helios機櫃級解決方案開始放量，展現出強勁的成長動能。

蘇姿丰也評估下半年的伺服器CPU業務營收年增率將超過80%，並於明年再成長逾七成，明年整體資料中心相關營收將增逾一倍，但未正面回應分析師希望了解更詳細成長組成的議題，只說「我們最終的成長幅度可能會遠超過100%」，這使得分析師認為該公司提出的展望仍不夠強勁。