馬斯克：SpaceX全面導入Nvidia晶片

SpaceX 執行長馬斯克 4日於財報會議力讚Nvidia輝達（另稱英偉達）最新Vera Rubin晶片效能，並宣布未來SpaceX將全面採用輝達晶片，同時加快算力建置，與微軟、Google等全球一線雲端大廠比拚。

不過，SpaceX上季資本支出年比暴增逾五倍、達184億美元，光是AI部門支出就高達158億美元，再度引發市場「鉅額投資何時回收」疑慮，導致公司5日股價暴跌13.61%。

SpaceX上季財報繳出亮眼成績單，其中，AI業務營收年增247％達26億美元，主要來自雲端服務銷售挹注。SpaceX表示，上季簽署141億美元的雲端銷售合約，當中16億美元認列到上季的AI基礎設施營收。

SpaceX財務長強森並預告，未來至少兩季的資本支出維持相近水準。

SpaceX的AI業務，包括xAI、Grok、社群平台X，以及快速擴張的資料中心業務，一直是該公司最大的投資領域。該業務已透過與Anthropic、Google及Reflection AI的運算合約開始產生收入，但部分經常性收入尚未認列。

截至第2季止，SpaceX對AI的資本支出大幅增加，投入158.3億美元，高於去年同期的7.49億美元。

馬斯克在與分析師的會議中表示：「我們已決定完全採用輝達的產品，因為我們認為Vera Rubin架構是目前最棒的架構。」這番言論進一步提振市場對輝達下一代AI平台的信心，也顯示SpaceX未來的大規模AI基礎設施建設將全面採用輝達的Vera Rubin架構。

馬斯克說，SpaceX計劃在明年底前擴增運算資源到20GW，若進度延後，也希望達到15GW，將明顯高於今年底的2GW，「我們相信，我們正以比任何人更快的速度大規模建設AI運算能力，同時也正大幅提升我們的AI模型。」

據了解，馬斯克早在今年初於xAI、SpaceX合併後首次舉行的公司內部大會中就指出，xAI成立至今大約兩年半，相關AI模型生成的圖片、影片數量早已超越所有競爭對手的總和，且未來成長速度將會無人能及，顯示馬斯克目標是與全球一線CSP大廠比拚。

法人認為，SpaceX全面採購輝達AI平台，台積電、鴻海、緯創等相關台鏈接單持續看旺。