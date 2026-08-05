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美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

編譯湯淑君／綜合外電
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華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（F...
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。

MarketWatch報導，向來看漲美股後市的Fundstrat研究部主主管李湯姆（Tom Lee）表示，過去兩個月來，美股大致走平，史坦普500指數僅下跌1%，科技股為主的那斯達克綜合指數自6月初迄今跌幅約2%，但「只要美國經濟穩健，就屬健康的修正」。

李湯姆預期，美股本月可望走高，只待五大利多因素驅動：

一、AI交易去槓桿化：李湯姆認為，人工智慧（AI）股去槓桿化已完成95%，Citadel收購避險基金Situational Awareness重押AI的股票投資組合，更為這股趨勢推波助瀾。

二、美股8月看漲的另一潛在驅動力，是南韓決策當局因應Kospi指數7月大跌22%所做的政策回應。首爾當局上周已召開緊急會議，決定採取一系列干預行動，包括對個股槓桿型ETF實施新的限制措施。李湯姆說：「一旦決策官員不再慌張，市場就會停止驚慌。」

三、企業盈餘表現佳。美企第2季財報季行至中途，史坦普500企業明年整體每股盈餘預測已調高7美元。每股盈餘增加，預期本益比也隨之降低。

四、美國7月通膨與工資數據可望趨緩，是助漲美股的另一股順風。他預期，未來發布的經濟數據，將「勾勒出一幅通膨減弱的景象」。

五、李湯姆認為，Fed下次決策會議（訂於9月15日-16日舉行）也可能有利於美股上攻。他指出，現在市場過度高估Fed下月升息的可能性。芝商所（CME）FedWatch網站顯示，期貨市場目前估計Fed 9月會議決議升息的概率達60%左右。

李湯姆則認為，Fed不至於朝升息方向走。經濟學家通常辯稱，AI支出提高將推升通膨，但就算Fed升息1碼（0.25個百分點）或2碼，也不太可能導致超大規模雲端服務業者降低資本支出。

他還表示，儘管通膨率目前仍然超標，但若機票、居住價格、服飾和休閒費用下滑，可望導致通膨率進一步滑向Fed的2%目標。

精華 FAQ

  • 他認為市場目前過度擔心Fed下月升息，但實際上美國經濟仍穩健，加上AI去槓桿、企業獲利提升、通膨降溫等因素，將共同推動美股上行。

  • 5大利多包含AI股去槓桿化接近完成、南韓政策干預帶來市場穩定、企業第2季財報優於預期、7月通膨與工資數據趨緩，以及Fed下次會議可能不會升息。

  • 李湯姆認為市場把9月升息機率看得太高，若之後公布的機票、居住、服飾與休閒費用下滑，通膨有望朝2%目標靠近，將有利股市續漲。

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