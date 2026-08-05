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最想談又動武 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

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月付10萬買「川普發文先知道」 TMTG股價漲7% 川普持股增值7,700萬

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普4日登上空軍一號時揮手致意。（路透）
美國總統川普4日登上空軍一號時揮手致意。（路透）

美國總統川普旗下的川普媒體與科技集團（TMTG）8月1日推出Truth API，讓包括金融新聞機構及高頻交易公司等付費客戶，可以比一般人快幾毫秒，收到川普在Truth Social上發的文。知情人士透露，訂閱平台前10大熱門帳號，每月收費6萬至10萬美元。根據美媒報導，根據美媒報導，目前至少有五名客戶簽約。

Truth API提供機器可直接讀取的即時資料，讓交易演算法能在多數投資人收到通知或刷新畫面前，搶先讀取川普貼文，並轉化為交易指令下單。

服務上線數小時後，川普宣布取消原定對伊朗發動的大規模空襲，市場重新開盤後，油價大跌近5%。他3月23日宣布延後攻擊伊朗能源設施，也曾使布蘭特原油重挫近11%。

川普其他貼文同樣牽動市場。去年3月，他宣布建立美國加密貨幣儲備後，XRP暴漲27%，全球加密貨幣市值瞬間增加約3,000億美元；去年10月，他威脅對中國加徵高額關稅，標普500指數應聲挫跌2.7%。

川普是TMTG主要股東，也是持有公司41.5%股份可撤銷信託的唯一受益人。Truth API消息公布前夕至今，TMTG股價上漲7%，讓川普持股的帳面價值增加近7,700萬美元 。TMTG去年營收僅368萬美元，2026年第1季營收87.1萬美元。

國會民主黨人已要求監管機關調查利益衝突及市場操縱疑慮。民主黨參議員華納（Mark Warner）提出法案，要求全面禁止這類做法。TMTG回應表示，API傳送的貼文屬公開資訊，該公司出售的是傳輸速度差。白宮則否認存在利益衝突。

精華 FAQ

  • Truth API提供機器可直接讀取的即時資料，讓金融新聞機構與高頻交易公司等客戶，能比一般人快幾毫秒看到川普在Truth Social的發文，並迅速轉成交易指令。

  • 知情人士指出，訂閱平台前10大熱門帳號每月收費約6萬至10萬美元，目前至少已有5名客戶簽約，顯示市場對搶先取得貼文資訊仍有需求。

  • 因川普同時是TMTG主要股東與受益人，API又可能讓特定客戶提前利用其貼文交易，民主黨人因此要求調查市場操縱疑慮，白宮則否認存在利益衝突。

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