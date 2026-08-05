馬斯克讚爆Nvidia Vera Rubin AI晶片 宣告全面採用 Nvidia盤後急拉漲逾2%

馬斯克（Elon Musk）大力稱讚輝達的Vera Rubin AI晶片。（美聯社）

輝達（Nvidia）股價在周二（4日）盤後交易突然急拉，上漲超過2%至每股216.40美元，原因是稍早馬斯克 在SpaceX 首次舉行的財報會議上，大力稱讚輝達的Vera Rubin AI晶片。

SpaceX預期年底將擁有超過2 GW的AI算力，並計劃在明年底提升至接近10 GW。

馬斯克在與分析師的會議中表示：「我們已決定完全採用輝達的產品，因為我們認為Vera Rubin架構是目前最棒的架構。」

這番言論進一步提振市場對輝達下一代AI平台的信心，也顯示SpaceX未來的大規模AI基礎設施建設將全面採用輝達的Vera Rubin架構。