馬斯克讚爆Nvidia Vera Rubin AI晶片 宣告全面採用 Nvidia盤後急拉漲逾2%
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輝達（Nvidia）股價在周二（4日）盤後交易突然急拉，上漲超過2%至每股216.40美元，原因是稍早馬斯克在SpaceX首次舉行的財報會議上，大力稱讚輝達的Vera Rubin AI晶片。
SpaceX預期年底將擁有超過2 GW的AI算力，並計劃在明年底提升至接近10 GW。
馬斯克在與分析師的會議中表示：「我們已決定完全採用輝達的產品，因為我們認為Vera Rubin架構是目前最棒的架構。」
這番言論進一步提振市場對輝達下一代AI平台的信心，也顯示SpaceX未來的大規模AI基礎設施建設將全面採用輝達的Vera Rubin架構。
他公開稱讚的是輝達的Vera Rubin AI晶片架構，並表示這是目前他們認為最好的架構，顯示SpaceX對Nvidia下一代AI平台抱有高度信心。 SpaceX預期年底前將擁有超過2 GW的AI算力，並計劃在明年底進一步提升至接近10 GW，顯示其AI基礎設施擴張速度相當驚人。 馬斯克的表態提振了市場對輝達Vera Rubin平台的期待，消息公布後輝達股價在盤後交易急拉，漲幅一度超過2%，最高觸及每股216.40美元。
精華 FAQ
他公開稱讚的是輝達的Vera Rubin AI晶片架構，並表示這是目前他們認為最好的架構，顯示SpaceX對Nvidia下一代AI平台抱有高度信心。
SpaceX預期年底前將擁有超過2 GW的AI算力，並計劃在明年底進一步提升至接近10 GW，顯示其AI基礎設施擴張速度相當驚人。
馬斯克的表態提振了市場對輝達Vera Rubin平台的期待，消息公布後輝達股價在盤後交易急拉，漲幅一度超過2%，最高觸及每股216.40美元。
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