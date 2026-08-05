AI競賽狂燒錢 5大科技巨頭未生效租金飆逾1兆元

若AI運算需求持續快速成長，資料中心將支撐下一階段雲端業務擴張。示意圖。(路透)

微軟 （Microsoft）、Meta、甲骨文（Oracle）、亞馬遜（Amazon ）與Alphabet已承諾支付約1.09兆美元尚未開始生效的租賃款項，大多用於興建人工智慧（AI）熱潮下所需的資料中心。

這些租賃承諾顯示，科技巨頭大規模AI支出其實已有相當大的部分提前落實，但目前尚未以類似債務的租賃負債形式反映在資產負債表上。

若AI運算需求持續快速成長，這些資料中心將支撐下一階段雲端業務擴張；但若需求未如預期，這些企業可能須承擔大量昂貴且難以處理的長期產能成本。

根據路透社整理各家公司財報，目前這5家企業已認列於資產負債表的租賃負債約為2850億美元，為上述未生效的租賃承諾僅1/4。

這項差距的主因在於會計處理方式。已簽訂的租約通常要到設施可供使用時，才會列為負債。在此之前，企業會在財務報表附註中揭露未來的支付金額。

這些租賃承諾並非隱藏資訊，信用評等機構可能已將其中部分納入評估。

值得注意的是，1.09兆美元不能直接視為新增債務。未開始的租賃承諾通常代表未折現、分多年支付的租金 ，而財報中認列的租賃負債則反映其現值。

在5家企業中，甲骨文面臨的集中風險最為明顯。甲骨文揭露尚未開始的租賃承諾高達2600億美元，幾乎是已認列租賃負債378.9億美元的7倍。

這些租約大多與資料中心有關，預計將於2027至2029會計年度陸續開始生效，租期通常在15年至19年之間。

甲骨文曾警告，其資料中心租約的租期、續約條件及租金價格，未必與客戶合約一致。若客戶未續約或無法履約，公司將承擔相關風險。

根據路透社分析倫敦證券交易所集團（LSEG）資料及公司財報，截至今年5月底，甲骨文借款金額約為近12個月EBITDA（稅息折舊及攤銷前盈餘）的4.4倍；若再納入已認列的營業租賃及融資租賃負債，槓桿倍數將升至約5.7倍。

標普全球評級（S&P Global Ratings）表示，已將甲骨文這筆2600億美元尚未開始的租賃承諾納入調整後債務預測，並預估甲骨文2027會計年度槓桿比率約為4.4倍。

5家企業中，微軟揭露的未開始租賃承諾最高，達3291億美元，相較之下，已認列租賃負債為885.2億美元。

Meta揭露未開始的營業租賃及融資租賃付款承諾共2789.9億美元，並於今年7月再簽署680億美元資料中心租約，使5家企業已知的未開始租賃總額提高至1.16兆美元左右。

Alphabet揭露尚未開始的租賃承諾為852億美元；亞馬遜為1372.1億美元。