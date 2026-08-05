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48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

即使川普卸任 美企估高關稅將成新常態

編譯湯淑君／綜合報導
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眾多企業領導人表示，他們已對關稅提高和不時波動習以為常，認為這將成為新常態，即使在川普總統2029年元月卸任後，情況也會持續下去。

教育玩具製造商Learning Resources執行長渥登伯格表示，今年稍早，美國最高法院判決川普2.0部分關稅違法，他的公司是帶頭的原告之一。上周川普祭出新關稅後，再度提告。渥登伯格雖期盼再勝訴，但若未來新政府掌權而關稅仍居高不下，他不會訝異。

渥登伯格說：「後川普時代會發生何事？這個問題的答案是：天曉得。政治人物做什麼事都要用錢，需要籌資。對他們而言，見到收入源源而來，很難抗拒。」

鋼鐵大廠克里夫蘭-克里夫斯公司執行長岡卡夫說：「沒人會說：『從中國進口鋼鐵是好事，讓我們繼續這麼做，讓中國回頭走控制市場的老路。』」

克里夫蘭-克里夫斯是美國汽車產業最大的鋼鐵供應商，是川普政府提高進口鋼鐵關稅（現已提高到50%）的大贏家。岡卡夫表示，前任總統拜登並未推翻川普1.0實施的關稅，由此可見，無論下一任總統所屬政黨為何，都無關緊要。

不過，現行關稅稅率已遠高於川普1.0的水準。智庫「稅務政策中心」（TPC）高級研究員麥克蘭德說，川普第一任最高有效稅率（徵得的關稅除以進口總值）是3%，拜登繼任後大致持穩，但到川普第二任升到11%的頂峰，今降到7%。

關稅提高迫使一些企業大幅調整供應鏈，這種趨勢不可能逆轉。眾多美企已減少在中國足跡，同時擴大北美供應鏈。全地形車製造商Polaris執行長史畢真預測，到2027年底，中國占Polaris總銷貨成本比率將不到5%，關稅負擔將隨之下滑。

耶魯大學預算實驗室經濟分析副主任艾瑟林說，進口關稅每月給美國國庫帶進200億至300億美元，這筆錢不論總統是誰，都不會輕言放棄。

精華 FAQ

  • 因為關稅不僅已帶來實質成本與供應鏈調整，還能為政府每月創造大量收入；企業領導人觀察到，無論誰執政，政治人物都不容易放棄這筆財源。

  • Learning Resources即使在最高法院判決後仍持續提告；克里夫蘭-克里夫斯則指出，拜登並未推翻川普1.0關稅，顯示後續政府也可能延續既有政策。

  • 企業已減少在中國的布局、擴大北美供應鏈，像Polaris預估中國占比將降到5%以下；耶魯研究則估算關稅每月替美國國庫帶進200億至300億美元。

拜登 川普 關稅

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