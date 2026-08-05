美伊露曙光 美股衝高破紀錄 貝森特：油價應會再降

4日傳出美伊繼續談判的消息，油價立即下跌5%，股市也大幅上漲。（路透）

帕蘭泰爾技術公司(Palantir Technologies)、開拓重工(Caterpillar)等企業財報亮麗加上原油價 格趨緩，美股4日大漲並創新高。史坦普500指數(S&P 500)上揚1.8%，打破幾個月前剛寫下的歷史紀錄，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)上漲907點，漲幅1.7%，收在5萬4085.88點，打破前一天才剛創下的新紀錄，那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)上漲671.10點，漲幅2.6%，收在2萬6584.99 點。

Nvidia輝達(另稱英偉達)股票上漲2.6%，博通(Broadcom)上漲6.6%，美光科技(Micron Technology)上漲7.6%，成為史坦普500指數最強動力。史坦普500指數上漲136.02點，收在7736.52點。

AI公司帕蘭泰爾帶動這波美股漲勢，執行長卡普(Alex Karp)宣布整體營收躍升93%之後，股價飆漲29.5%。AI數據中心興建推動對發電、施工設備的需求，重型設備製造商開拓重工首次出現單季銷售與營收突破200億，股價上漲5.6%。

原油價格持續走跌是美股4日上漲的另一個原因。原布倫特原油(Brent Crude)下跌5.3%，來到每桶79.36元。受到伊朗戰爭影響，油輪何時能再度自由駛出波斯灣充滿不確定，今年7月油價在72元至102元之間起伏。

一名卡達官員說，以外交方式解決伊朗戰爭的努力仍在持續中。財政部長貝森特(Scott Bessent)則說，未來兩天可望與伊朗針對重新開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)達成協議。

貝森特4日接受CNBC新聞頻道「財經論談」(Squawk Box)專訪時說，目前正與伊朗談判中，「我們可能在今天或明天達成協議開放海峽，在這場衝突中朝更正常化的方向邁進」。

至於是否允許伊朗收取海峽通行費，貝森特答道，開放海峽將屬於自由航行。

貝森特也說，滯留在波斯灣的數百艘船隻能夠駛出之後，油價應該會進一步降低。他說，受到影響的不只是能源而已，還有化肥、精煉產品以及各種工業氣體，「隨著這些價格下降，我們將可看到交易出現強勁反彈」。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，美國參與了阿曼與伊朗之間針對如何在短期內讓更多船隻通過海峽的談判。他說，談判頗有進展，不過還沒有最終定案。川普總統1日說，暫停對伊朗的大規模攻擊以便為開放海峽展開談判。