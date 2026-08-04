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SpaceX首份財報營收優於預期 受惠星鏈AI事業成長

中央社德州即時報導
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SpaceX的衛星網路單位持續擴大全球訂閱戶，得益於發射更多衛星，並拓展消費者、...
SpaceX的衛星網路單位持續擴大全球訂閱戶，得益於發射更多衛星，並拓展消費者、企業、航空、海事及政府服務項目。(路透)

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天公布上市後首份財報，4月到6月第2季營收較去年同期成長92%，受惠於「星鏈」衛星網路與人工智慧（AI）事業強勁成長。

路透社報導，科技大亨馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX報告營收為78億美元，而去年同期為41億美元。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，第2季營收優於市場預期的69.3億美元。SpaceX也公布歸屬於股東的淨損5.41億美元。

SpaceX表示，公司在AI基礎設施、星艦（Starship）以及星鏈（Starlink）擴展方面投資183.7億美元。

SpaceX自6月首次公開發行（IPO）規模創紀錄、公司市值約1.75兆美元以來，股價已下跌8%。隨著IPO鎖定期自6日屆滿，可能有一波內部人士和早期投資人持股湧入市場，股價恐面臨進一步壓力。

星鏈和SpaceX更廣泛的連網業務仍是公司主要財務引擎，支撐執行長馬斯克推動打造AI優先事業，不僅限於出租算力，還延伸到開發前沿模型、消費者與企業軟體，並最終在太空建立資料中心。

SpaceX的衛星網路單位持續擴大全球訂閱戶，得益於發射更多衛星，並拓展消費者、企業、航空、海事及政府服務項目。然而隨著SpaceX打進更多國際市場、推出低價方案，每用戶平均收入（ARPU）出現下滑。

投資人正觀察SpaceX能否在改善旗下網路經濟效益的同時維持成長，特別是在投入巨資以擴大覆蓋率、提升容量及發展衛星直連裝置行動服務之際。

SpaceX的AI事業一直公司最大投資領域，包括xAI、Grok、社群平台X以及迅速擴張的資料中心業務。這方面事業正透過與Anthropic、Alphabet旗下的Google以及Reflection AI的運算合約產生營收，不過有一部分經常性營收尚未認列。

AI業務營運虧損已有所增加，SpaceX提醒說，AI單位將需要持續的投資，然後才能穩定地產生獲利。

星艦是SpaceX新一代可重複使用火箭系統，尚未投入商業服務，但預計將支援更高頻寬星鏈衛星與軌道AI運算基礎設施部署。

另外，SpaceX表示已與輝達（NVIDIA）合作，將在Starmind AI1軌道運算衛星中使用輝達晶片。

精華 FAQ

  • SpaceX第2季營收達78億美元，較去年同期成長92%，明顯優於LSEG統計的市場預期69.3億美元，顯示星鏈與AI業務持續帶來強勁動能。

  • 公司第2季仍公布歸屬於股東的淨損5.41億美元。雖然營收大幅成長，但AI業務投資增加、相關營運虧損擴大，短期內仍拖累整體獲利表現。

  • SpaceX正把資源投入AI基礎設施、星艦與星鏈擴張，並與NVIDIA合作，把晶片用於Starmind AI1軌道運算衛星，同時推進太空資料中心構想。

馬斯克 SpaceX

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